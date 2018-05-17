Флери, Маршессо, Нил – звезды дня в НХЛ

НХЛ определила тройку звезд очередного игрового дня плей-офф, сообщает официальный сайт лиги. Все три места заняли игроки "Вегаса", которые в третьем матче финала Западной конференции обыграли "Виннипег" (4:2, счет в серии 2-1).

Лучшим был признан вратарь Марк-Андре Флери, который отразил 33 броска и отметился голевой передачей. Вторая звезда – нападающий Джонатан Маршессо, на его счету две гола. Третьим стал нападающий Джеймс Нил, он набрал 2 (1+1) очка.

Следующая игра между "Вегасом" и "Виннипегом" пройдет 19 мая.