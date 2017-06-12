Филип Форсберг: "Тяжело смотреть, как празднует соперник"

Нападающий "Нэшвилла" Филип Форсберг подчеркнул, что гордится командой, несмотря на поражение в финале Кубка Стэнли. "Хищники" в шести матчах уступили "Питтсбургу" (2-4), ставшему чемпионом второй сезон подряд.

– Довольно тяжело смотреть на соперника, который прямо на твоих глазах праздновал чемпионство, – цитирует NHL.com/ru Форсберга. – Но я горжусь всей командой и тем, что все ребята сделали.

"Питтсбург" - чемпион! Третий Кубок Стэнли Малкина и Кросби //

Доминаторы. "Питтсбург" снова непобедим