"Филадельфия" уступила "Каролине"

"Каролина" на выезде обыграла "Филадельфию" (5:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе победителей дубль сделал Теуво Терявяйнен.

"Каролина" на данный момент занимает 12-е место в регулярном чемпионате НХЛ - 39 очков. У "Флориды" 40 очков и 11-е место.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Филадельфия"- "Каролина" - 3:5 (0:0, 0:3, 3:2)

Голы: Хэмилтон - 4 (Терявяйнен, Макгинн), 21:56 - 0:1. Уильямс - 8 (бол., Ахо, Хэмилтон), 23:04 - 0:2. Терявяйнен - 9 (бол., Ахо, Ферланд), 37:20 - 0:3. Фегеле - 5 (Фольк, Де Хаан), 45:01 - 0:4. Симмондс - 12 (бол., Ворачек, Жиру), 46:17 - 1:4. Кутюрье - 15 (Жиру, Конекны), 47:23 - 2:4. ван Римсдайк - 6 (бол., Ворачек, Гостисбеер), 50:58 - 3:4. Терявяйнен - 10, 55:13 - 3:5.

Вратари: Нойвирт (57:31 - 59:32, 59:36) - Мразек.

Штраф: 10 - 12.

Броски: 37 (8+14+15) - 28 (13+7+8).

Наши: Проворов (27.42/1/-2) - Свечников (15.35/2/0).

4 января. Филадельфия. Wells Fargo Center.

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