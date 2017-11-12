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Евгений Малкин: "Putin team. Я в команде"

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Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин присоединился к общественному движению Putin Team. Ранее форвард "Вашингтона" Александр Овечкин объявил о создании движения Putin Team – "Команда Путина". В него уже вступили многие российские спортсмены. Овечкин ранее подчеркнул, что их целью будет объединение всех поддерживающих Путина в одну команду, чтобы "показать всем сильную и сплоченную Россию".

- Putin team. Я в команде, - написал Малкин в Инстаграме.

 

Putin team. Я в команде @aleksandrovechkinofficial

Публикация от Evgeni Malkin (@e.malkin71geno) Ноя 12 2017 в 8:38 PST

Овечкин создает Putin Team

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (8)
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механик39

Если не ошибаюсь в свое время Малкин без разрешения федерации уехал в НХЛ .

23:16

Slim Taller

Хорошая команда.Недвижимость в Америке,родственники в Америке,налоги платят в Америке. Вот они и благодарны царю,у них всё хорошо.

22:58

CSKA79

малкин - кремлевский минетчик

22:40

Beard

попрошу комментировать аккуратно и иносказательно,что бы не закрыли опцию комментирования. Сенкс за понимание.

22:30

alex505

бедный малыч...не дали отсидеться втихую

22:21

Boleijj protiv

Фу, позор. Болеем против такой команды, славу богу они обделались на ОИ 2014. По заслугам.

22:16

fcsmfan

Навальный 2018!

22:14

Константин Эдуардович

Смотри ка ты - комментировать можно!!! Ну, вы поняли.........................!!!!!!..............!!!!!!!

22:13