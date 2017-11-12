Евгений Малкин: "Putin team. Я в команде"

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин присоединился к общественному движению Putin Team. Ранее форвард "Вашингтона" Александр Овечкин объявил о создании движения Putin Team – "Команда Путина". В него уже вступили многие российские спортсмены. Овечкин ранее подчеркнул, что их целью будет объединение всех поддерживающих Путина в одну команду, чтобы "показать всем сильную и сплоченную Россию".
- Putin team. Я в команде, - написал Малкин в Инстаграме.
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механик39
Если не ошибаюсь в свое время Малкин без разрешения федерации уехал в НХЛ .
23:16
Slim Taller
Хорошая команда.Недвижимость в Америке,родственники в Америке,налоги платят в Америке. Вот они и благодарны царю,у них всё хорошо.
22:58
CSKA79
малкин - кремлевский минетчик
22:40
Beard
попрошу комментировать аккуратно и иносказательно,что бы не закрыли опцию комментирования. Сенкс за понимание.
22:30
alex505
бедный малыч...не дали отсидеться втихую
22:21
Boleijj protiv
Фу, позор. Болеем против такой команды, славу богу они обделались на ОИ 2014. По заслугам.
22:16
fcsmfan
Навальный 2018!
22:14
Константин Эдуардович
Смотри ка ты - комментировать можно!!! Ну, вы поняли.........................!!!!!!..............!!!!!!!
22:13