Евгений Малкин: "Putin team. Я в команде"

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин присоединился к общественному движению Putin Team. Ранее форвард "Вашингтона" Александр Овечкин объявил о создании движения Putin Team – "Команда Путина". В него уже вступили многие российские спортсмены. Овечкин ранее подчеркнул, что их целью будет объединение всех поддерживающих Путина в одну команду, чтобы "показать всем сильную и сплоченную Россию".

- Putin team. Я в команде, - написал Малкин в Инстаграме.

Putin team. Я в команде @aleksandrovechkinofficial Публикация от Evgeni Malkin (@e.malkin71geno) Ноя 12 2017 в 8:38 PST

Овечкин создает Putin Team