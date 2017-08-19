Евгений Кузнецов: "Конечно, хотелось бы играть в одном звене с Овечкиным"

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов в перерыве благотворительного матча в Санкт-Петербурге признался, что хотел бы играть в одном звене с соотечественником Александро Овечкиным. Также он отметил, что все игроки клуба ищут всегда только позитив.

– Хотели бы провести сезон в звене с Овечкиным? Вас все время ставят с другими нападающими.

– Конечно, конечно. С Сашей приятно играть, всегда общий язык находим быстро. У нас вообще в коллективе так повелось, что все друг с другом нормально общаются, никто ни на кого не ругается, все ищут только позитив, всегда помогают друг другу, так что с любыми приятно играть. (Игорь ЕРОНКО)