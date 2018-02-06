"Эдмонтон" взял верх над "Тампой" благодаря покеру Макдэвида

"Эдмонтон" на своем льду переиграл "Тампа-Бэй" в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:2). Покером и одной голевой передачей в составе хозяев отметился капитан команды Коннор Макдэвид.

Российский нападающий "Эдмонтона" Антон Слепышев отметился голевой передачей. Его соотечественники из команды соперника Никита Кучеров и Владислав Наместников очков не набрали. Голкипер Андрей Василевский сыграл два периода и пропустил четыре шайбы.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Эдмонтон" - "Тампа-Бэй" - 6:2 (2:1, 2:0, 2:1)

Голы: Макдэвид - 18 (бол., Стром, Клефбом), 1:48 - 1:0. Киллорн - 8 (Гурд), 9:42 - 1:1. Драйзайтль - 13 (бол., Стром, Макдэвид), 17:24 - 2:1. Макдэвид - 19 (Драйзайтль, Беннинг), 22:33 - 3:1. Пакаринен - 1 (СЛЕПЫШЕВ, Летестю), 32:59 - 4:1. Гурд - 19 (бол., Джонсон), 41:54 - 4:2. Макдэвид - 20, 46:55 - 5:2. Макдэвид - 21 (Драйзайтль, Каммаллери), 53:49 - 6:2.

Вратари: Тэлбот - ВАСИЛЕВСКИЙ (Доминге, 40:00).

Штраф: 8 - 10.

Броски: 35 (13+13+9) - 34 (11+4+19).

Наши: Слепышев (7:32/0/1) - Кучеров (16:42/6/-2), Наместников (15:42/0/-2).

6 февраля. Эдмонтон. Rogers Place.