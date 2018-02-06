"Эдмонтон" взял верх над "Тампой" благодаря покеру Макдэвида

"Эдмонтон" на своем льду переиграл "Тампа-Бэй" в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:2). Покером и одной голевой передачей в составе хозяев отметился капитан команды Коннор Макдэвид.
Российский нападающий "Эдмонтона" Антон Слепышев отметился голевой передачей. Его соотечественники из команды соперника Никита Кучеров и Владислав Наместников очков не набрали. Голкипер Андрей Василевский сыграл два периода и пропустил четыре шайбы.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Эдмонтон" - "Тампа-Бэй" - 6:2 (2:1, 2:0, 2:1)
Голы: Макдэвид - 18 (бол., Стром, Клефбом), 1:48 - 1:0. Киллорн - 8 (Гурд), 9:42 - 1:1. Драйзайтль - 13 (бол., Стром, Макдэвид), 17:24 - 2:1. Макдэвид - 19 (Драйзайтль, Беннинг), 22:33 - 3:1. Пакаринен - 1 (СЛЕПЫШЕВ, Летестю), 32:59 - 4:1. Гурд - 19 (бол., Джонсон), 41:54 - 4:2. Макдэвид - 20, 46:55 - 5:2. Макдэвид - 21 (Драйзайтль, Каммаллери), 53:49 - 6:2.
Вратари: Тэлбот - ВАСИЛЕВСКИЙ (Доминге, 40:00).
Штраф: 8 - 10.
Броски: 35 (13+13+9) - 34 (11+4+19).
Наши: Слепышев (7:32/0/1) - Кучеров (16:42/6/-2), Наместников (15:42/0/-2).
6 февраля. Эдмонтон. Rogers Place.
Дополнительная информация
- Тампа-Бэй Лайтнинг
- НХЛ
- Эдмонтон Ойлерз
- Никита Кучеров
- Антон Слепышев
- Владислав Наместников
- Андрей Василевский-мл. (хоккеист)
- Коннор Макдэвид
bezik
fifa_guru, мы тут про хоккейную полузащиту.
10:46
fifa_guru
bezik у Хары самое большое игровое время в Бостоне или ты про что?
10:46
bezik
Vasek, у Предс вообще 4 полузащитника. Не только Эллис-Суббан, Экхольм и Йоси чертовски хороши на обеих сторонах. Вообще у того же династийного Чикаго 2 было - Сибрук и Кит. У Торонто тоже 2 - Гардинер, Райлли. У Бостона даже не знаю - Круг точно, Хара уже нет, а Макэвой скорее да. у КБД - Веренски, Джонс. У НДД - Ватанен и Бутчер. У Соты - Сутер и Дамба.
10:39
Марио66
Vasek, так это не проблема Тампы и не причина головной боли Купера. Это проблема самого Куча. Никто против не будет одного из топовых индивидуальных трофеев, но врядле с таким командным потенциалом, хоккеисты, ни разу в большинстве своём не трогавших КС, будет так же это волновать как первостепенная задача.
10:36
Бней Иегуда
.BattleFish. И в чём троллинг?)) В том, что у тебя пукан подгорает от успехов канадцев?))
10:31
Vasek
Марио66, Ничего страшного с Кучем, думаю, не происходит. Мастерство есть, и никуда оно не денется. Спады же бывают у всех. Для Тампы, с учетом прошлых сезонов, результативность лидеров не самая первостепенная задача. ------------------ так Арт Росс же уходит! Арт Росс (тащем-то) Кучу нужнее Чашки (на самом деле нет).
10:29
_Металлург_
О, пень иуда объявился. Скучно без твоих высеров в темах про допинг.
10:28
Марио66
bezik, продолжай вбрасывать про слухи. Интересная тема.
10:27
Vasek
maxcds, А в каких командах больше 1 полузащитника с большим игровым временем? -------------- Пенс Летанг-Шульц; Предс ПиКеюшка-Эллис; Утки - Фаулер-Линдхольм (ранее ещё Вата был); Пеги с Бафлиным и Трубой... да вот пожалуй всё. Ну мобыть Колорадо Бэрри-Жирар, но Жирара после покупки быстро задвинули в глубину ибо зелен.
10:27
Марио66
Ничего страшного с Кучем, думаю, не происходит. Мастерство есть, и никуда оно не денется. Спады же бывают у всех. Для Тампы, с учетом прошлых сезонов, результативность лидеров не самая первостепенная задача.
10:26
упёртый нью-брансуикец
Сдулся Пека, тащивший команду в последних играх - сдулась и Тампа...
10:21
maxcds
maxcds, у Тампы 1 "полузащитник" - Хедман, который вынужден под 30 минут играть./// А в каких командах больше 1 полузащитника с большим игровым временем? Стролмана для разгрузки гетмана пробовать. В прошлом сезоне он такие вещи (в хорошем смысле слова) исполнял моментами.
10:20
maxcds
Vasek maxcds, немного поправлю. Макдона как раз надежен в обороне и не бегает вперёд почём зря. Сергачева ещё низя в АХЛ спускать, только в юниорку, а там ему делать нечего./// тогда люлей Михаилу отвесить. с запасом. защитник прежде всего должен быть надежен в обороне. прежде всего от него это требуется. а игра в атаке это дополнительная опция, которая делает защей топами.
10:17
.BattleFish.
Бней Иегуда Макди выиграет Арт, никаких сомнений в этом, конкурентов просто нет.) Ну и затащить нефтянников в плов вполне способен.) 08:23-----------------очередной унылый вброс от тролля)
10:16
bezik
maxcds, у Тампы 1 "полузащитник" - Хедман, который вынужден под 30 минут играть. Сергачев в обороне полный профан, все остальные в контроле шайбы слабоваты. Глубина есть, а атакующей Тампе нужны универсалы. Недаром спад Куча и Стамески пришелся на травму и восстановление Хедмана.
10:12
.BattleFish.
Раз в году и макдак стреляет, а дегенераты радуются, что россияне плохо провели встречу, идиотия!)
10:10
Vasek
maxcds, немного поправлю. Макдона как раз надежен в обороне и не бегает вперёд почём зря. Сергачева ещё низя в АХЛ спускать, только в юниорку, а там ему делать нечего.
10:10
maxcds
Сергачева - в АХЛ. Куч, Поинт, Стамес, Намес, Джонсон все подсдали. Нет комбинаций, нет угроз как раньше. При этом очки команда набирает. Парадокс. По-прежнему надеюсь на запланированнйсть спада.
10:03
maxcds
bezik .... Макдона - универсал, вот именно что нужно ТБЛ /// тампе нужна прежде всего глубина и надежность в защите, полузащитники есть
09:57
maxcds
Матч смотрел полностью. Тампы, даже на фоне дырявого эДНОнтона, на площадке не было. Про Сергачева вообще говорить не хочется. Расстраивает капитально. Уасса держал в игре при 1-3 просто космически. На языке любителей заслуженных и незаслуженных очков, +/-, коэффициентов и так далее, отмечу, что 4 шайбу МакДэвида записывать на нападающего это что-то с чем-то. Про Куча все сказано. Хоть и погнул он разок сегодня штангу.
09:54
Vasek
ничего не смотрел, но факты таковы: МакДи дома vs. Кучеров в гостях 5:0. Лунтик единственный не в курсе, что Рагс сливают сезон. Кори не хочет чтобы Утки выкупили Перри. Райан Джохансен забил 6-ую шайбу в сезоне и почти вышел на уровень гол за лям! =))
09:46
igogohruhru
Если завтра нонеймы выиграют у пенгвинов то выйдут на 1 место.
09:36
жек
bezik Кстати, у нефти сейчас супер важный тур по Калифорнии. 3 матча за 4 очка. Проиграют хотя бы два - будет распродажа-------Отсосут сначала у королей, а затем у уток) 08:29
08:42
жек
Не в какой плоф нефть не залезет, а Макдаку просто повезло- раз в год и палка стреляет.
08:39
bezik
Новые утренние вбросы - The rangers and TBLightning are talking a McDonagh deal. Rangers are willing to retain salary. Макдона - универсал, вот именно что нужно ТБЛ, а НЙР нужен центр, как Джонсон. ТМЛ серьезно претендует на Карлссона и готовы жертвовать молодежью. НЙА тоже интересуются, если с Таваресом ничего не выйдет. Предс интересуются Гальченюком, ПП - Пачиоретти.
08:35
bezik
Кстати, у нефти сейчас суперважный тур по Калифорнии. 3 матча за 4 очка. Проиграют хотя бы два - будет распродажа
08:29
bezik
ростовский свин, Сергачев знатно обрезался. Васю вообще непонятно зачем опять выпустили. А Кучеров? 100 хотелось бы. Ну нет и нет. Купер уже к ПО начинае готовить. Вообще Восток сдал. Такими темпами и Флорида с ДРВ могут побиться за ПО
08:25
Бней Иегуда
Макди выиграет Арт, никаких сомнений в этом, конкурентов просто нет.) Ну и затащить нефтянников в плов вполне способен.)
08:23
ростовский свин
bezik...ну того лоска что был в начале сезона сейчас нет, а народ в первую очередь ведется на провал наших ребят,по нему и судят ,что тампа плоха...
08:21
ростовский свин
макдэвид выдал единственный звездный матч за последниий месяц,набрал 5 очков молодец, но по 4 -5 очков некоторые люди тут набирают тоже. тампе сейчас только ленивый не забивает.
08:20