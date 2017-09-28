"Эдмонтон" разгромил "Каролину"

"Эдмонтон" в предсезонном матче обыграл "Каролину" - 4:0. Дублем отметился канадский нападающий "нефтяников" Коннор Макдэвид. В составе "Каролины" на лед вышел российский форвард Валентин Зыков.

"Виннипег" оказался сильнее "Оттавы" - 5:3. Дублем отметился канадский нападающий "Джетс" Брайан Литтл. В составе "Виннипега" 18 минут 51 секунду сыграл защитник Дмитрий Куликов. В его активе два броска в створ ворот.

НХЛ

Предсезонные матчи

"Эдмонтон" - "Каролина" 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)

Голы: Кассиан - 1 (Келли, Овитю), 1:49 - 0:1. Лучич - 1 (бол., Драйзайтль, Макдэвид), 13:16 - 0:2. Макдэвид - 1 (мен., Каджула, Расселл), 50:30 - 0:3. Макдэвид - 2 (Стром), 52:02 - 0:4.



Вратари: Уорд - Броссуа.



28 сентября. Роли. PNC Arena.

"Виннипег" - "Оттава" 5:3 (1:1, 1:2, 3:0)

Голы: Райан - 1, 2:33 - 0:1. Петан - 1 (бол., Моррисси, Бафлин), 19:48 - 1:1. Форментон - 1, 27:26 - 1:2. Террис - 1 (Стоун, Смит), 36:30 - 1:3. Бафлин - 2 (бол., Элерс, Перро), 39:49 - 2:3. Литтл - 1 (бол., Бафлин, Элерс), 48:33 - 3:3. Дане - 1 (Петан), 53:12 - 4:3. Литтл - 2 (п.в.), 59:55 - 5:3.



Вратари: Хеллебайк - Кондон (36:15 - 36:30, 58:42 - 59:55).



28 сентября. Виннипег. Bell MTS Place (MTS Centre).