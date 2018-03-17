"Эдмонтон" победил "Флориду", Дадонов и Слепышев очков не набрали

"Эдмонтон" в гостях обыграл "Флориду" со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Ойлерз" идет на 13-м месте в турнирной таблице Запада, а "Пантерз" занимают 9-ю строчку на Востоке.

В составе победителей по два (1+1) очка набрали Райан Ньюджент-Хопкинс, Коннор Макдэвид и Тай Рэтти. Форвард Антон Слепышев провел на льду 12 минут, нанес два броска и заработал показатель полезности "-2". Нападающий "Флориды" Евгений Дадонов очков не набрал, отыграл 22 минуты и нанес пять бросков по воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Флорида" – "Эдмонтон" – 2:4 (0:0, 2:1, 0:3)

Голы: Ватрано - 4, 28:02 - 1:0. Ньюджент-Хопкинс - 20 (мен., Драйзайтль), 31:09 - 1:1. Трочек - 28 (Маккензи, Экблад), 35:54 - 2:1. Макдэвид - 34 (Рэтти, Ньюджент-Хопкинс), 40:38 - 2:2. Ларссон - 4 (Нерс, Макдэвид), 46:13 - 2:3. Рэтти - 1 (п.в., Макдэвид), 59:10 - 2:4.

Вратари: Луонго (58:24 - 59:10) - Тэлбот.

Штраф: 9 - 19.

Броски: 42 (16+14+12) - 36 (10+7+19).

Наши: Дадонов (22:08/5/-2) - Слепышев (12:19/2/-2).

17 марта. Майами. BB&T Center.