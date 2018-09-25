Джионта завершил карьеру

Нападающий "Бостона"​ Брайан Джионта принял решение завершить карьеру. В будущем он будет работать в "Баффало".

- Сегодня я объявляю о своем уходе на пенсию, - цитирует пресс-служба НХЛ Джионту. - С нетерпением жду возможности проводить больше времени с семьей, а также сыграть небольшую роль в "Баффало". С нетерпением жду следующего шага в моей карьере.

В регулярном чемпионате НХЛ Джионта за "Нью-Джерси", "Монреаль", "Баффало" и "Бостон" провел 1026 матчей и набрал 595 (291+304) очков, а в плей-офф - 68 (32+36) очков в 113 матчах.