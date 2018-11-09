Джим Монтгомери: "Худобин придает уверенности партнерам"

Главный тренер "Далласа" Джим Монтгомери высоко оценил качество игры вратаря Антона Худобина. В последнем матче регулярного чемпионата НХЛ "Даллас" обыграл "Сан-Хосе" со счетом 4:3.

– Мы стали лучше играть на выезде, – цитирует официальный сайт НХЛ Монтгомери. – Стали более устойчивыми.

Худобин? Он никогда не останавливается, не прекращает бороться. Он прилагает усилия снова и снова. Это дает уверенность партнерам по команде. Он заряжает их стремлением бороться и выкладываться на льду.