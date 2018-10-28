Две шайбы Тарасенко помогли "Сент-Луису" обыграть "Чикаго", Анисимов набрал 3 очка

"Сент-Луис" обыграл "Чикаго" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 7:3. Дубль в составе "Блюз" сделал нападающий Владимир Тарасенко, который отыграл 19 минут 14 секунд. Иван Барбашев провел на площадке 9 минут 42 секнуды.

В составе Блэкхокс 3 (1+2) очка набрал форвард Артем Анисимов.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сент-Луис" - "Чикаго" - 7:3 (2:2, 2:1, 3:0)

Голы: О`Райлли - 3 (Сэнфорд, Парэйко), 0:18 - 1:0. Кейн - 10 (Анисимов, Саад), 3:47 - 1:1. Сэнфорд - 3 (Перрон, О`Райлли), 5:28 - 2:1. Анисимов - 2 (Кейн), 18:50 - 2:2. Тарасенко - 4 (бол., Данн, О`Райлли), 21:39 - 3:2. Бозак - 2 (Сундквист, Сэнфорд), 25:14 - 4:2. Кейн - 11 (Анисимов, Йокихарью), 36:59 - 4:3. Тарасенко - 5 (Пьетранджело, Шворц), 55:40 - 5:3. Пьетранджело - 1 (п.в., Боумистер, Шенн), 58:02 - 6:3. Стин - 4 (бол., Шенн, Пьетранджело), 59:44 - 7:3.

Вратари: Аллен (Джонсон, 38:59) - Кроуфорд (56:39 - 58:02).

Штраф: 7 - 15.

Броски: 37 (17+6+14) - 24 (10+9+5).

Наши: Тарасенко (19:14/5/0), Барбашев (9:42/1/0) - Анисимов (19:38/1/2).

28 октября. Сент-Луис. Enterprise Center.