Дон Черри: "Маршан – великий игрок. Но ему нужно прекратить эту ерунду"

Канадский хоккейный эксперт Дон Черри заявил, что форварду "Бостона" Брэду Маршану нужно прекратить облизывать соперников. Напомним, что в последнем матче серии плей-офф против "Тампы" (3:4 ОТ) Маршан облизал Райана Кэллахэна.

– Я не понимаю, зачем он это делает, – цитирует Sportsnet Черри. – Когда на льду творятся такие вещи – арбитры теряются. Но они помнят обо всем, что ты делаешь на льду. Поэтому не было штрафа при его выходе один на один. Вы знаете, что я думаю о Маршане – он великий игрок. Но ему нужно прекратить эту ерунду.