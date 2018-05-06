Канадский хоккейный эксперт Дон Черри заявил, что форварду "Бостона" Брэду Маршану нужно прекратить облизывать соперников. Напомним, что в последнем матче серии плей-офф против "Тампы" (3:4 ОТ) Маршан облизал Райана Кэллахэна.
– Я не понимаю, зачем он это делает, – цитирует Sportsnet Черри. – Когда на льду творятся такие вещи – арбитры теряются. Но они помнят обо всем, что ты делаешь на льду. Поэтому не было штрафа при его выходе один на один. Вы знаете, что я думаю о Маршане – он великий игрок. Но ему нужно прекратить эту ерунду.
Bro wtf pic.twitter.com/oNIWdSeMzH– Hockey Central (@HockeyCentraI) 5 мая 2018 г.
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ukladkinov
наpoд недавнo pаскрыл секрет стpойногo и подтянутогo тела, не занимаясь cпоpтом и без диет лишь с помощью миостимулятора. Этoт спосoб вычитал в одном блoге и pешил cpазу же oпpобовать, результат удивил: за две недели убрал живoт и начали прocтупать кубики, подкачал руки и cпину.Тeпеpь и жeна захoтeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетах и хoдить в cпоpт зал и цена вoпpоca кoпeeчнaя. Вот тот блог, где подpобнo вcе опиcано --- http://gg.gg/mblog
12:46
Werdy
И я то же считаю, что Маршан великий игрок. А выходки его мне понятны, как никому. Когда ты физически уступаешь тупому колхознику, то набить морду ты ему не можешь, ты во всем лучше, но морду набить не можешь. Приходится "бить" различными более изощренными способами. :)
12:29