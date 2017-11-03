Дмитрий Куликов: "Один гол за десять матчей? Я больше тогда вообще бросать не буду"

Защитник "Виннипега" Дмитрий Куликов подчеркнул, что его беспокоит количество игрового времени на льду. При этом 27-летний россиянин не сомневается, что сможет завоевать доверие тренеров.

– Я пока доволен тем, как играю. Единственное, что есть момент с игровым временем, но со временем придет и это, – приводит Nhl.com/ru слова Куликова. – Если солидно буду играть в защите, если в каждой смене буду приносить пользу, тогда у тренеров появится больше уверенности во мне, и они будут больше доверять.

Один гол за десять матчей? Я больше тогда вообще бросать не буду (смеется).

Забивать от синей линии в современном хоккее становится все сложнее и сложнее. Вратари с каждым годом играют лучше, это заметно. Попасть им чистым броском от синей линии... К тому же все сейчас пытаются блокировать броски. Шайба часто до ворот не долетает – там такая куча мала из своих форвардов, чужих защитников. Иногда пытаешься сыграть через дальний борт или ближний, бросить так, чтобы создать голевую ситуацию.