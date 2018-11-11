"Детройт" по буллитам обыграл "Каролину"

"Детройт" выиграл у "Каролины" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Это третья подряд победа "Ред Уингз".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Каролина" - "Детройт" - 3:4 Б (1:1, 2:0, 0:2, 0:0, 0:1)

Голы: Атанасиу - 6 (Дженсен, Нильсен), 8:04 - 0:1. Макгинн - 2 (Флери, Ди Джузеппе), 16:40 - 1:1. Ферланд - 8 (бол., Ахо, Терявяйнен), 28:35 - 2:1. Хэмилтон - 3 (Ахо, Терявяйнен), 37:01 - 3:1. Манта - 4 (Атанасиу, Нюквист), 46:04 - 3:2. Манта - 5 (Хелм, Ларкин), 49:02 - 3:3.

Победный буллит: Нильсен.

Вратари: Дарлинг - Бернье.

Штраф: 4 - 10.

Броски: 52 (18+19+15+0) - 32 (14+7+7+4).

Наши: Свечников (16.19/5/0) - -.

11 ноября. Роли. PNC Arena.