Дети наполнили Кубок Стэнли мороженым. Фото

Директор по развитию игроков "Вашингтон Кэпиталз" Крис Патрик взял Кубок Стэнли, завоеванный командой в минувшем сезоне, с собой на вечеринку в кафе.
Дети Патрика, а также его племянники, наполнили Кубок мороженым и стали есть его прямо из чаши трофея.
- Лучшая вечеринка с мороженым всех времен. Альтернативы не рассматриваются, - так комментирует эту ситуацию официальный Твиттер НХЛ.
Best ice cream party of all time.– NHL (@NHL) 22 июля 2018 г.
Not taking alternate suggestions. #StanleyCup https://t.co/ly1hClCIFY
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