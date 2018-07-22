16:47 | Хоккей — НХЛ

Дети наполнили Кубок Стэнли мороженым. Фото


Директор по развитию игроков "Вашингтон Кэпиталз" Крис Патрик взял Кубок Стэнли, завоеванный командой в минувшем сезоне, с собой на вечеринку в кафе. 

Дети Патрика, а также его племянники, наполнили Кубок мороженым и стали есть его прямо из чаши трофея. 

- Лучшая вечеринка с мороженым всех времен. Альтернативы не рассматриваются, - так комментирует эту ситуацию официальный Твиттер НХЛ.

 

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