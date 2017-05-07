Дадонов не сможет подписать контракт в НХЛ до 1 июля

Нападающий Евгений Дадонов не сможет подписать контракт с одним из клубов НХЛ до 1 июля, когда откроется рынок свободных агентов.

Согласно пункту 50 Коллективного соглашения, до открытия рынка контракты на следующий сезон могут заключать:

1) продлевающие действующее соглашение хоккеисты;

2) игроки, подписывающие контракт новичка;

3) никогда ранее не игравшие в НХЛ хоккеисты.

Под третью категорию попадает Вадим Шипачев, который и подписал контракт с "Вегасом". Дадонову, выступавшему за "Флориду", придется ждать 1 июля, чтобы зарегистрировать возможный контракт, однако ничто не запрещает ему достигнуть устных договоренностей с тем или иным клубом, поскольку он является неограниченно свободным агентом.

Напомним, по данным "СЭ", Дадонов близок к заключению соглашения с "Вегасом", где воссоединится с Шипачевым.