Боб Хартли: "Желаю Овечкину выиграть Кубок Стэнли, но болею за "Вегас"

Новый главный тренер "Авангарда" Боб Хартли в интервью "СЭ" пожелал российскому нападающему "Вашингтона" Александру Овечкину выиграть Кубок Стэнли. Сегодня стартует финальная серия, в которой "Кэпиталз" встретится с "Вегасом"​.

– Что думаете о фантастическом успехе "Вегаса"?

– Просто невероятно. В сжатые сроки в "Вегасе" построили сильную команду, которая сейчас дошла до финала, и лига должна быть благодарна ей за это. Честно скажу, что болею за "Вегас". Я, конечно, желаю Овечкину выиграть свой первый Кубок Стэнли, хотя если победят "Найтс", то что это будет за история успеха!

– Кто в итоге победит?

– Это прекрасные команды, в обеих я знаю многих игроков. Выиграть может каждый. Как я уже сказал, меня больше привлекает "Вегас" из-за его великолепного пути. В то же время "Кэпиталс" столько раз были близки, но очень давно не играли в финале, и почему бы им не выиграть наконец трофей. Скажем так, я болею за "Вегас", но его преимущество в моих симпатиях перед "Вашингтоном" не очень большое. (Игорь ЕРОНКО)

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