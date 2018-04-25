Барри Тротц: "Игра Овечкина обрастает новыми слоями, он прибавил во многом"

Главный тренер "Вашингтона" Барри Тротц перед серией 1/4 финала Кубка Стэнли против "Питтсбурга" отметил, что российский форвард команды Александр Овечкин прибавил во многих компонентах игры. 32-летний россиянин в текущем сезоне в плей-офф набрал 8 (5+3) очков в 6 матчах.
- Овечкин - большой, сильный парень, который забивает много голов, - приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Тротца. - Он прибавил во многих компонентах игры. Это не просто игрок круга вбрасывания. Он способен идти на ворота, он не боится этого. Его игра обрастает новыми слоями.
В нужные моменты надо заблокировать бросок или выбросить шайбу. Так что, пожалуй, я ему отдам за это должное даже больше, чем за забитые голы. Потому что их мы от него и так ожидаем. А другие детали... Они позволяют вам побеждать. Без них успех невозможен.
Дополнительная информация
https://www.nhl.com/ru/news/caps-advance-to-face-familiar-playoff-nemesis/c-298225442
fifa_guru
лишь бы новые слои на животе не появлялись
09:06
alenaminash
Я в шоке, недавно узнала что 97% людей заражены паразитами, это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких --- http://2qu.ru/gelmitom
09:03
Весёлый©
"Это не просто игрок круга вбрасывания. Он способен идти на ворота, он не боится этого." ___ Утритесь все злопыхатели!
08:07