06:45 | Хоккей — НХЛ

Барри Тротц: "Игра Овечкина обрастает новыми слоями, он прибавил во многом"

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Главный тренер "Вашингтона" Барри Тротц перед серией 1/4 финала Кубка Стэнли против "Питтсбурга" отметил, что российский форвард команды Александр Овечкин прибавил во многих компонентах игры. 32-летний россиянин в текущем сезоне в плей-офф набрал 8 (5+3) очков в 6 матчах.

- Овечкин - большой, сильный парень, который забивает много голов, - приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Тротца. - Он прибавил во многих компонентах игры. Это не просто игрок круга вбрасывания. Он способен идти на ворота, он не боится этого. Его игра обрастает новыми слоями.

В нужные моменты надо заблокировать бросок или выбросить шайбу. Так что, пожалуй, я ему отдам за это должное даже больше, чем за забитые голы. Потому что их мы от него и так ожидаем. А другие детали... Они позволяют вам побеждать. Без них успех невозможен.

Овечкин против Малкина и Кроссби: новый раунд великой битвы

Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/news/caps-advance-to-face-familiar-playoff-nemesis/c-298225442

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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fifa_guru

лишь бы новые слои на животе не появлялись

09:06

alenaminash

Я в шоке, недавно узнала что 97% людей заражены паразитами, это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких --- http://2qu.ru/gelmitom

09:03

Весёлый©

"Это не просто игрок круга вбрасывания. Он способен идти на ворота, он не боится этого." ___ Утритесь все злопыхатели!

08:07

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