Барри Тротц: "Игра Овечкина обрастает новыми слоями, он прибавил во многом"

Главный тренер "Вашингтона" Барри Тротц перед серией 1/4 финала Кубка Стэнли против "Питтсбурга" отметил, что российский форвард команды Александр Овечкин прибавил во многих компонентах игры. 32-летний россиянин в текущем сезоне в плей-офф набрал 8 (5+3) очков в 6 матчах.

- Овечкин - большой, сильный парень, который забивает много голов, - приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Тротца. - Он прибавил во многих компонентах игры. Это не просто игрок круга вбрасывания. Он способен идти на ворота, он не боится этого. Его игра обрастает новыми слоями.

В нужные моменты надо заблокировать бросок или выбросить шайбу. Так что, пожалуй, я ему отдам за это должное даже больше, чем за забитые голы. Потому что их мы от него и так ожидаем. А другие детали... Они позволяют вам побеждать. Без них успех невозможен.

Овечкин против Малкина и Кроссби: новый раунд великой битвы