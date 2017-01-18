Баклунд, Шарп и Миллер - звезды дня в НХЛ

НХЛ на своем сайте объявила фамилии лучших хоккеистов игрового дня регулярного чемпионата. Первой звездой признан форвард "Калгари" Микаэль Баклунд, набравший 3 (2+1) очка в матче против "Флориды" (5:2). В этом сезоне на его счет32 (14+18) баллов в 47 играх.

Вторым лучшим игроком стал нападающий "Далласа" Патрик Шарп, на счету которого две шайбы во встрече с "Рейнджерс" (7:6) и 9 (4+5) баллов в сезоне. Третьей звездой дня признан голкипер "Ванкувера" Райан Миллер, отразивший 30 бросков в матче против "Нэшвилла" (1:0).