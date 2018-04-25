"Баффало" подписал контракт с лучшим снайпером шведской лиги

"Баффало"​ объявил о заключении контракта новичка с нападающим Виктором Олофссоном. Соглашение с 22-летним шведом рассчитано на 2 сезона. Он был задрафтован "Сэйбрз" в 2014 году под общим 181-м номером в 7-м раунде.

В этом сезоне Олофссон забросил 27 шайб и стал лучшим снайпером регулярного чемпионата шведской лиги. Всего он набрал 43 (27+16) очка в 50 матчах регулярки, а также 4 (3+1) - в 6 матчах плей-офф.