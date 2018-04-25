"Баффало" подписал контракт с лучшим снайпером шведской лиги

"Баффало" объявил о заключении контракта новичка с нападающим Виктором Олофссоном. Соглашение с 22-летним шведом рассчитано на 2 сезона. Он был задрафтован "Сэйбрз" в 2014 году под общим 181-м номером в 7-м раунде.
В этом сезоне Олофссон забросил 27 шайб и стал лучшим снайпером регулярного чемпионата шведской лиги. Всего он набрал 43 (27+16) очка в 50 матчах регулярки, а также 4 (3+1) - в 6 матчах плей-офф.
We've signed forward Victor Olofsson to a 2-year, entry-level contract.– Buffalo Sabres (@BuffaloSabres) 24 апреля 2018 г.
Welcome, @vickeo! pic.twitter.com/zMumTjQ32u
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