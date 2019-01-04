"Айлендерс" в овертайме обыграл "Чикаго"

"Айлендерс" выиграл у "Чикаго" (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе победителей дубль сделал Мэтью Барзал. Решающую шайбу в овертайме забросил Девон Тэйвз.

У гостей забивали Доминик Кахун и Патрик Кейн. "Айлендерс" с 48 очками на девятом месте в Восточной конференции. У "Чикаго" 37 очков и 12-я позиция на Западе.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Айлендерс"- "Чикаго" - 3:2 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 1:0)

Голы: Кахун - 6 (Саад, Кит), 3:05 - 0:1. Барзал - 11 (Бовилье, Бойчак), 6:47 - 1:1. Барзал - 12 (бол., Ледди, Ли), 38:56 - 2:1. Кейн - 23 (бол., Густафссон, Тэйвз), 45:01 - 2:2. Тэйвз - 1 (Бэйли, Нельсон), 61:48 - 3:2.

Вратари: Ленер - Делиа.

Штраф: 4 - 4.

Броски: 50 (14+16+18+2) - 21 (3+13+3+2).

Наши: - - Анисимов (17.01/1/-1).

4 января. Нью-Йорк. Nassau Coliseum.

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