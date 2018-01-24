Айкел, Карлссон и Друэн – звезды дня в НХЛ

НХЛ на своем официальном сайте объявила тройку лучших игроков дня в регулярном чемпионате лиги. Первой звездой признан нападающий "Баффало" Джек Айкел, набравший 4 (1+3) очка в матче против "Эдмонтона" (5:0).

Второй звездой стал форвард "Вегаса" Вильям Карлссон, оформивший дубль в игре с "Коламбусом" (6:3). Тройку лучших замкнул нападающий "Монреаля" Джонатан Друэн, который забросил одну шайбу и отдал две передачи во встрече с "Колорадо" (4:2).

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