Андригетто принял квалификационное предложение "Колорадо"

Нападающий "Колорадо" Свен Андригетто принял квалификационное предложение "Эвеланш" и подписал новый контракт, информирует пресс-служба клуба.

Форвард перешел в состав "лавин" по ходу минувшего сезона из "Монреаля". В составе Колорадо он провел 46 матчей и набрал 22 (7+15) очка.

Также "Эвеланш" сделали квалификационное предложение Никите Задорову, Габриель Бурк, Рокко Гримальди, Мэттью Нието и Данкану Сименсу.