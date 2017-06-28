23:58 28 июня | Хоккей — НХЛ

Андригетто принял квалификационное предложение "Колорадо"


Нападающий "Колорадо" Свен Андригетто принял квалификационное предложение "Эвеланш" и подписал новый контракт, информирует пресс-служба клуба.

Форвард перешел в состав "лавин" по ходу минувшего сезона из "Монреаля". В составе Колорадо он провел 46 матчей и набрал 22 (7+15) очка.

Также "Эвеланш" сделали квалификационное предложение Никите Задорову, Габриель Бурк, Рокко Гримальди, Мэттью Нието и Данкану Сименсу.

Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий