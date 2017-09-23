"Анахайм" переиграл "Лос-Анджелес", Локтионов сделал голевую передачу

"Анахайм" обыграл "Лос-Анджелес" в предсезонном матче НХЛ. В составе "Кингз" голевой передачей отметился россиянин Андрей Локтионов. Всего он провел на льду 12 с половиной минут и сделал 3 броска по воротам.

НХЛ

Предсезонный матч

"Анахайм" - "Лос-Анджелес" - 4:2 (0:1, 2:0, 2:1)

Голы: Огер (Лесли), 9:13 (0:1, бол). Ракелль (Сильверберг, Ритчи), 28:21 (1:1, бол). Мегна (Биекса, Сильверберг), 35:50 (2:1). Халтс (Вагнер, Мегна), 55:12 (3:1). Лафф (Амадио, Локтионов), 58:26 (3:2). Сильверберг (Верметт, Мансон), 58:57 (4:2, п.в.).