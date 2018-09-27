Александр Радулов: "В Америке невозможно воспользоваться положением, очередь для всех одна"

Форвард "Далласа" Александр Радулов рассказал, как он сдавал на права после возвращения в НХЛ.

– В Канаде было можно первые полгода ездить с российскими правами. А потом ты должен их поменять. Если нет, и тебя полицейский остановит, могут возникнуть неприятные нюансы. Зачем это надо? Права я уже обменял в Америке. И это сложно, потому что надо проходить компьютерные тесты. Кстати, я сдавал экзамен и в прошлом году в Далласе – нужно было сменить права штата Теннесси на штат Техас. Я был жутко недоволен, потому что понимал, что меня ожидает, – цитирует россиянина русскоязычный сайт НХЛ.

Все сдал по теории, и мы поехали на вождение. Я слегка задумался, не включил поворотник, и инструктор это тут же обозначил. Пришлось извиняться: "Простите, пожалуйста, я в тумане после тренировки". Мог ли я как хоккеист воспользоваться своим положением? Мол, играю за "Даллас", и мне должны быть поблажки. Ну что вы, в Америке это невозможно. Там очередь для всех одна. Да, у тебя могут попросить фото или взять автограф, сказать напутственные слова перед сезоном. Но экзамен будешь сдавать как все.

Александр Радулов выступает за "Даллас" с сезона-2017/18. До этого он защищал цвета "Монреаля".

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