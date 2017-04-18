Александр Овечкин: "Вашингтону" нельзя впадать в панику"

Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин считает, что его команда сможет справиться с неприятностями в серии 1/8 финала плей-офф НХЛ с "Торонто". В третьем матче серии "Вашингтон" проиграл (3:4 ОТ) и уступает в ней 1-2.

– Нам нужно побороть эту ситуацию, – цитирует официальный сайт НХЛ Овечкина. – Очевидно, что нам нельзя впадать в панику и делать что-то сумасшедшее. Просто нужно играть в свой хоккей. Думаю, мы достаточно опытны, чтобы справиться с этим, забыть о неприятностях и двигаться вперед. Мы забываем об этой игре и идем дальше. Серия продолжается до четырех побед.