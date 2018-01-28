Александр Овечкин: "Играть вместе с Кросби – большая честь"

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин заявил, что он рад возможности сыграть в одной команде с форвардом "Питтсбурга" Сидни Кросби. Напомним, что капитаны своих клубов выступят вместе на Матче звезд НХЛ.

– Кросби – один из лучших игроков НХЛ и в мире, – цитирует сайт НХЛ Овечкина. – Если тебе выпадает возможность сыграть с ним, это большая честь. Поэтому если Барри Тротц предоставит мне такую возможность, я с удовольствием ей воспользуюсь.