20:53 | Хоккей — НХЛ

Александр Овечкин: "Играть вместе с Кросби – большая честь"

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Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин заявил, что он рад возможности сыграть в одной команде с форвардом "Питтсбурга" Сидни Кросби. Напомним, что капитаны своих клубов выступят вместе на Матче звезд НХЛ.

– Кросби – один из лучших игроков НХЛ и в мире, – цитирует сайт НХЛ Овечкина. – Если тебе выпадает возможность сыграть с ним, это большая честь. Поэтому если Барри Тротц предоставит мне такую возможность, я с удовольствием ей воспользуюсь.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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disss

.... Большая честь для Сидни Кросби!

21:46