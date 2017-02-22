4 очка Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Эдмонтон"

"Тампа-Бэй" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ нанесла поражение "Эдмонтону" - 4:1. Российский форвард "Лайтнинг" Никита Кучеров поучаствовал во всех шайбах своей команды, набрав 4 (1+3) очка. Более того, коэффициент полезности форварда в этой встрече составил "+4".

Другой российский нападающий "Тампы" Владислав Наместников забросил одну шайбу, поразив пустые ворота соперника и установив окончательный счет встречи.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Тампа-Бэй" - "Эдмонтон" - 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Голы: Палат - 12 (КУЧЕРОВ), 4:26 - 1:0. Палат - 13 (Джонсон, КУЧЕРОВ), 20:16 - 2:0. Пакаринен - 1 (Клефбом, Ларссон), 30:17 - 2:1. КУЧЕРОВ - 22 (Строльман, Джонсон), 40:49 - 3:1. НАМЕСТНИКОВ - 8 (п.в., КУЧЕРОВ), 59:59 - 4:1.

Вратари: Бишоп - Броссуа (58:17).

Штраф: 4 - 4.

Броски: 27 (12+10+5) - 21 (7+9+5).

Наши: Кучеров (19:02/6/+4), Наместников (14:19/2/1) - Слепышев (8:18/0/0).