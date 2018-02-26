2 очка Антипина помогли "Баффало" обыграть "Бостон" Худобина

"Баффало" обыграл "Бостон" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:1. Российский защитник "Сэйбрз" Виктор Антипин провел на площадке 14 минут 9 секунд и сделал 2 результативные передачи. На счету россиянина теперь 6 (0+6) очков в дебютном сезоне.

Ворота "Брюинз" в этой игре защищал Антон Худобин. Он отразил 20 бросков из 24.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Баффало" - "Бостон" - 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Наши: Антипин (14:09/0/2) - -.