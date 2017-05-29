12 игроков "Оттавы" играли в плей-офф с травмами, у Карлссона трещины в лодыжке

Генеральный менеджер "Оттавы" Пьер Дорион заявил, что половина команды выступала в плей-офф Кубка Стэнли с травмами. Отмечается, что капитан и защитник "Сенаторов" Эрик Карлссон проводил матчи с трещинами в лодыжке и проблемами с мышцами лодыжки.
Защитник Марк Боровицки выступал в повреждением связок голеностопного сустава, как и форвард Алекс Бэрроуз. Защитник Коди Сиси проводил встречи с очередным переломом пальца. У защитника Зака Смита – повреждение ребра и мышцы брюшной полости. У нападающего Виктора Столберга выявлены проблемы с ребрами, у Криса Нила и Диона Фанефа – травмы связок руки. Голкипер Крэйг Андерсон провел две серии с травмой спины, как и Фредрик Клаессон. Том Пайэтт и Марк Стоун играли с травмами ног, Дерик Брассар повредил плечо.
Напомним, что Марку Мето нападающий "Питтсбурга" Сидни Кросби клюшкой отсек фалангу пальца. Райан Дзингел получил травму кисти в последнем матче против "Пингвинов". "Оттава" проиграла сопернику со счетом 3-4 в финальной серии Восточной конференции.
- Питтсбург Пингвинз
- Оттава Сенаторз
- Сидни Кросби
- Дион Фанеф
- Крэйг Андерсон
- Эрик Карлссон
- Крис Нил
- Виктор Столберг
- Райан Дзингел
- Марк Стоун
- Зак Смит
- Марк Мето
- Дерик Брассар
- Фредрик Клаессон
- Коди Сиси
- Алекс Бэрроуз
- Марк Боровицки
- Том Пайэтт
opyakin
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