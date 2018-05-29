Владислав Третьяк: "Планируем подписать с Воробьевым контракт на 2 года"

ФХР планирует предложить двухлетний контракт исполняющему обязанности главного тренера сборной России Илье Воробьеву, сообщает ТАСС со ссылкой на главу организации Владислава Третьяка. Воробьев принял команду в апреле, сменив Олега Знарка. Под его руководством россияне дошли до четвертьфинала чемпионата мира-2018, где уступили Канаде 4:5.

Воробьев сейчас подаст нам программу действий. Но мы планируем подписать контракт на два года плюс еще два. На весь олимпийский цикл? Да, но сначала посмотрим, как пройдут первые два года, - сказал Третьяк.