В Хабаровске прошла презентация Национальной программы подготовки хоккеистов "Красная машина"

В Хабаровске в среду, 26 декабря, состоялась презентация Национальной программы подготовки хоккеистов "Красная машина": философия и базовые принципы", организованная Федерацией хоккея России (ФХР) при поддержке Правительства Хабаровского края.

С докладами выступили главный тренер национальной сборной России Илья Воробьев, главный тренер олимпийской сборной России Олег Браташ и другие. Глава штаба национальной сборной, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг открывал конференцию.

Тренер по катанию и индивидуальной подготовке игроков сборных команд ФХР, тренер НППХ "Красная машина" Даниэл Бохнер и олимпийский чемпион Александр Могильный провели открытое обучающее занятие для юных воспитанников краевого центра развития хоккея "Амур".