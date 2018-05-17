Рене Фазель: "Из-за радиации участники юниорского чемпионата мира боялись ехать в Россию"

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил, что некоторые команды-участницы юниорского чемпионата мира боялись ехать в Россию из-за радиации. По словам Фазеля, IIHF дала гарантии, что все будет хорошо.

Юниорское мировое первенство проходило в Челябинске и Магнитогорске с 19 по 29 апреля.

- При подготовке к турниру (в Челябинске и Магнитогорске) были обсуждения по поводу радиации, участники боялись ехать, - цитирует "Р-Спорт" Фазеля. - Но мы в федерации дали гарантию, что риска нет. И когда люди приехали, все поняли, что все будет хорошо. И получили огромное удовольствие от пребывания в России. Большое спасибо ФХР (Федерации хоккея России) за организацию этого турнира.

Напомним, победителями юниорского чемпионата мира стала сборная Финляндии, которая в финале переиграла сверстников из США (3:2).