Рене Фазель: "Европейские клубы обязаны предоставить игроков для участия в Олимпиаде"

Президент ИИХФ Рене Фазель заявил, что клубы Европы обязаны будут предоставить игроков для участия в Олимпиаде-2018. Ранее стало известно, что НХЛ впервые с 1994 года не будет делать паузу на Олимпийские игры. В 1994 году на Игры в Лиллехаммере не смогли приехать два российских хоккеиста из швейцарского "Фрибурга" - Вячеслав Быков и Андрей Хомутов. Чемпионат Швейцарии тогда также проходил без перерыва на Олимпиаду.

- Наши правила ясны для всех - все клубы являются частью процесса, связанного с перерывом на матчи национальных сборных, - цитирует ТАСС Фазеля. - И каждый клуб обязан предоставить игроков для их участия в составе сборных на Олимпиаде.

Если федерации решают продолжать чемпионат без ведущих игроков, то они сами думают, проводить им турнир или нет, и с нашей стороны вмешательства никакого нет. Но я знаю, к примеру, что шведы сделают паузу в чемпионате, если игроки НХЛ в Пхенчхан не приедут.