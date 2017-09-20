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00:18 | Хоккей

"Овечкин должен был разорвать контракт с "Вашингтоном". Итоги баттла Еронко vs Шевченко


Вчера на канале "СЭ" в Youtube состоялся онлайн с корреспондентами отдела хоккея Игорем Еронко и Алексеем Шевченко. Главной темой эфира стало заявление российского форварда "Вашингтона" Александра Овечкина, который в прошлую пятницу объявил, что не примет участие на Олимпиаде в Пхенчхане. Также наши журналисты ответили на следующие вопросы:

– Почему ЦСКА посылает игроков сборной России в ВХЛ? 
– Вернется ли Андрей Сафронов в большой хоккей?
– Какие клубы покинут КХЛ после нынешнего сезона?
– Что не получается в "Югре" у Игоря Захаркина?

Самые интересные моменты нашего онлайна – смотрите в ближайшее время на сайте "СЭ"

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