ФХР скорбит по погибшим в Керчи

Федерация хоккея России (ФХР) выразила соболезнования по поводу трагедии в Керчи.
- 17 октября в политехническом колледже города Керчь произошла трагедия,в результате которой погибли и получили ранения несколько десятков человек. ФХР выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших, а пострадавшим желает крепкого здоровья и скорейшего восстановления, - говорится в сообщении пресс-службы.
Сегодня в Керченском политехническом колледже произошел взрыв, в результате которого погибли 19 человек, около 50 пострадали. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте. Расследование поручено центральному аппарату ведомства. По предварительным данным, сработало неустановленное взрывное устройство, начиненное металлическими предметами.
Позднее уголовное дело было переквалифицировано на статью об убийстве. По информации СК, находящиеся в колледже погибли от огнестрельных ранений.
17 октября в политехническом колледже города Керчь произошла трагедия,в результате которой погибли и получили ранения несколько десятков человек.– Хоккей России (@russiahockey) 17 октября 2018 г.
ФХР выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших, а пострадавшим желает крепкого здоровья и скорейшего восстановления. pic.twitter.com/qXm14OyOOO
РФС выразил соболезнования по поводу трагедии в Керчи
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