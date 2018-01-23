"Тюменский Легион" победил одного из лидеров Восточной конференции

"Тюменский Легион" обыграл "Сибирских снайперов" со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата МХЛ. Этой встречей хозяева прервали серию поражений из четырех игр кряду. "Снайперы" занимают второе место в турнирной таблице Востока, "Легион" идет на 14-м месте.

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Тюменский легион" (Тюмень) – "Сибирские снайперы" (Новосибирск) – 4:2 (0:1, 3:0, 1:1)

Голы: Молофеев – 9 (Михайлов), 10:37 – 0:1. Леваков – 7, 25:41 – 1:1. Воробьев – 12 (Чекмарев, Тимофеев), 28:39 – 2:1. Дзедаев – 19 (П. Ушаков, Волков), 36:21 – 3:1. Сухов – 2 (Молофеев, Михайлов), 40:23 – 3:2. Чекмарев – 6 (Воробьев, Пленкин), 54:36 – 4:2.

Вратари: Дремин – Шмаков (Шарапов, 40:00).

Судья: Фатихов.

23 января. Тюмень. Дворец спорта.