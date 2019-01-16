"Толпар" забросил 11 безответных шайб "Алтаю"

"Толпар" разгромил "Алтай" в матче регулярного чемпионата МХЛ - 11:0. В другой встрече "СКА-1946" всухую обыграл "Атлантов" (4:0) и вышел в единоличные лидеры Западной конференции.

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Тайфун" (Уссурийск) - "Спартак" (Москва) - 4:6 (1:1, 3:4, 0:1)

Голы: Шалагин - 23 (Кузьменко, Сорокин), 4:42 - 0:1. Дробин - 15 (Бунов), 16:27 - 1:1. Авксентьев - 6, 22:27 - 2:1. Легалин - 6 (Кузьменко, Сорокин), 27:39 - 2:2. Бунов - 3 (Дробин), 28:26 - 3:2. Шалагин - 24 (Кузнецов, Шабловский), 28:43 - 3:3. Шалагин - 25 (мен., Булимов, Кузьменко), 34:40 - 3:4. Бунов - 4 (бол., Дробин, Мальцев), 36:25 - 4:4. Шалагин - 26 (Шабловский), 38:06 - 4:5. Шалагин - 27 (Сорокин), 52:44 - 4:6.

Вратари: Булыгин (59:33) - Сковронский.

"Амурские тигры" (Хабаровск) - "Крылья Советов" (Москва) - 3:4 (1:2, 2:1, 0:1)

Голы: Пономарев - 7 (Вяткин, Лебедкин), 6:56 - 0:1. Беляков - 8 (Мерецкий), 12:10 - 1:1. Глущенко - 11 (бол., Мишкин, Шутов), 18:11 - 1:2. Мисько - 7 (Бабушкин, Линник), 28:00 - 2:2. Кизиков - 11 (бол., Кокшаров, Пономарев), 31:51 - 2:3. Мисько - 8 (бол., Н.В. Александров, Крамаренко), 34:09 - 3:3. Глебов - 5 (Пономарев), 45:59 - 3:4.

Вратари: Колупаев (59:37) - Кадочников.

"Омские ястребы" (Омск) - "Ирбис" (Казань) - 4:2 (2:1, 1:0, 1:1)

Голы: Д. Марушев - 3 (Тимиров), 2:13 - 0:1. Щекин - 5 (Денисевич, Волошин), 8:03 - 1:1. Грицюк - 9 (Зубов, И. Баданин), 12:42 - 2:1. Дмитричев - 7 (Спиценко, Волошин), 20:26 - 3:1. Мельников - 13 (бол., Щекин, Заседа), 49:40 - 4:1. М. Быков - 10 (Москалев, И. Шабанов), 56:21 - 4:2.

Вратари: Дубровский - Ахтямов.

"Толпар" (Уфа) - "Алтай" (Усть-Каменогорск) - 11:0 (4:0, 2:0, 5:0)

Голы: Шафеев - 5 (Пашин, Пустозеров), 5:32 - 1:0. Васильев - 3 (Летов, Сучков), 10:59 - 2:0. Кузнецов - 2 (Сучков, Васильев), 14:18 - 3:0. Абдеев - 9 (Пачин), 17:33 - 4:0. Амиров - 10 (Летов, Синявский), 28:51 - 5:0. Оськин - 7 (Сытый), 29:48 - 6:0. Мухамадуллин - 1 (бол., Пашин, Шафеев), 50:18 - 7:0. Пашин - 4 (Пустозеров, Шафеев), 53:38 - 8:0. Васильев - 4 (Летов, Кузнецов), 54:41 - 9:0. Синявский - 12 (Пачин), 55:06 - 10:0. Пустозеров - 14 (Пашин, Шафеев), 56:42 - 11:0.

Вратари: Грошев - Нурек (Мейдер, 54:41).

"Стальные лисы" (Магнитогорск) - "Кузнецкие медведи" (Новокузнецк) - 7:1 (0:0, 1:0, 6:1)

Голы: Дубин - 11 (Пятин, Платонов), 38:57 - 1:0. Рожков - 21 (мен., Шешин), 41:17 - 2:0. Рожков - 22 (Спиридонов, Шешин), 43:11 - 3:0. Сатаров - 10 (Вернигор), 43:55 - 3:1. Дубин - 12 (Пятин, Янчевский), 52:35 - 4:1. Господынько - 6 (Башкиров, Абдуллин), 53:48 - 5:1. Платонов - 12, 54:57 - 6:1. Абдуллин - 12 (Баранов, Хайруллин), 55:45 - 7:1.

Вратари: Щетилин - Синькевич (Барышников, 54:57).

"Белые медведи" (Челябинск) - "Ладья" (Тольятти) - 4:3 ОТ (0:2, 1:0, 2:1, 1:0)

Голы: Огнев - 1 (Зинатуллин, Башлаев), 7:59 - 0:1. С. Журавлев - 15 (бол., Алексеев, Добродум), 18:20 - 0:2. Лукин - 9 (Фильчаков), 33:33 - 1:2. Несветаев - 11 (Мякишев), 52:32 - 2:2. Кулиев - 16 (бол., Мансуров, Кирпичников), 55:16 - 3:2. Огнев - 2 (Зинатуллин, Башлаев), 55:29 - 3:3. Попов - 16 (Лукин), 64:18 - 4:3.

Вратари: Шаров - Забродин.

"Авто" (Екатеринбург) - "Снежные барсы" (Астана) - 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Голы: Воронков - 7 (Богатырев), 3:31 - 1:0. Седов - 7 (Богатырев), 23:37 - 2:0. Захаров - 18 (буллит), 32:36 - 3:0. Дербенев - 12 (Воронков, Тютяев), 45:11 - 4:0.

Вратари: Галкин - Еремеев.

"Мамонты Югры" (Ханты-Мансийск) - "Спутник" (Альметьевск) - 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Руденко - 5 (Голоднюк), 9:03 - 1:0. Дроздецких - 5 (п.в.), 59:47 - 2:0.

Вратари: Кузмаул - Минегалиев (59:21 - 59:47).

"Сарматы" (Оренбург) - "Сибирские снайперы" (Новосибирск) - 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)

Голы: Уколов - 14 (Молофеев, Райн), 12:01 - 1:0. Никитин - 3, 19:05 - 2:0. Дубакин - 5, 30:43 - 2:1. Юров - 11 (Челбаев), 46:02 - 2:2. Куров - 12 (Ткачков), 47:01 - 3:2.

Вратари: Мустафин - Щербаков (59:25).

"Тюменский легион" (Тюмень) - "Реактор" (Нижнекамск) - 0:5 (0:1, 0:2, 0:2)

Голы: Шафигуллин - 6 (Хисамутдинов), 4:57 - 0:1. Шафигуллин - 7 (Михайлов, Торопов), 25:09 - 0:2. Чивилев - 3 (Полькин), 39:39 - 0:3. Хафизов - 2 (Мотыгуллин, Полькин), 43:31 - 0:4. Голубович - 3 (Гильманов, Лисицын), 50:24 - 0:5.

Вратари: Дремин - Озолин.

"Чайка" (Нижний Новгород) - "Динамо" (Санкт-Петербург) - 0:6 (0:0, 0:3, 0:3)

Голы: Назаревич - 30, 20:06 - 0:1. Е. Анисимов - 8 (бол., Жиляков, Большаков), 35:15 - 0:2. Васильев - 29 (Назаревич, Хохлов), 36:58 - 0:3. С. Анисимов - 4 (Назаревич, Васильев), 43:34 - 0:4. Васильев - 30, 56:14 - 0:5. Михайлов - 22 (Жабреев), 57:21 - 0:6.

Вратари: Андреев - Устименко.

"Красная Армия" (Москва) - "Локо" (Ярославль) - 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Маркус - 2, 63:56.

Вратари: Лозебников - Окоряк.

"СКА-Варяги" (Ленинградская область) - "Капитан" (Ступино) - 5:3 (0:0, 2:1, 3:2)

Голы: Морозов - 11, 28:29 - 1:0. Гараев - 20 (Меркулов), 33:08 - 1:1. Марченко - 7 (Шарпанских), 39:27 - 2:1. Тютчев - 9 (Ю. Кожухов), 42:14 - 2:2. Гордин - 13 (бол., Поляков), 49:05 - 3:2. Куянов - 11 (Басистый), 50:53 - 4:2. Поляков - 5 (Гордин, Морозов), 53:33 - 5:2. Трофимов - 2 (Русаков, Кузнецов), 59:37 - 5:3.

Вратари: Николаев - Ахметов (Михайлов, 53:33, 59:58).

"Динамо" (Москва) - "Алмаз" (Череповец) - 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Колесников - 11 (бол., Сычушкин, Казаков), 14:55 - 0:1. Петрунин - 11 (бол., Чувилов), 36:48 - 1:1. Чувилов - 9 (Петрунин, Широченко), 52:41 - 2:1.

Вратари: Райко - Тяпкин (59:04).

"Атланты" (Мытищи) - "СКА-1946" (Санкт-Петербург) - 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

Голы: Ибрагимов - 12 (Галиуллин), 5:39 - 0:1. Царюк - 4 (Бринкман, Богацкий), 24:22 - 0:2. Шабаров - 10 (бол., Бринкман, Козлов), 51:29 - 0:3. Овечкин - 18 (Арефьев, Цицюра), 51:52 - 0:4.

Вратари: Синегубкин - Гибадуллин.

"Рига" - "Русские витязи" (Чехов) - 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Голы: Буцениекс - 2 (Забусов), 27:48 - 1:0. Бакластов - 1 (Сараев, Калинцев), 39:30 - 1:1. Гринбергс - 5 (Ципрусс), 53:46 - 2:1.

Вратари: Рауза - Черепанов (59:38).