"Толпар" победил "Спутник" и вышел в лидеры "Востока"

"Толпар" обыграл "Спутник" в регулярном чемпионате МХЛ - 2:0. Уфимцы вышли в лидеры Восточной конференции.
МХЛ
Регулярный чемпионат
"Авто" (Екатеринбург) - "Реактор" (Нижнекамск) - 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)
Голы: Хисамутдинов - 9 (Полькин, Михайлов), 16:23 - 0:1. Павленко - 4 (Седов), 21:41 - 1:1. Переляев - 2, 24:36 - 2:1.
Вратари: Галкин - Озолин (59:27).
"Толпар" (Уфа) - "Спутник" (Альметьевск) - 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)
Голы: Сучков - 3 (бол., Пачин, Анохин), 8:01 - 1:0. Ахияров - 3 (бол., Афанасьев, Пустозеров), 28:25 - 2:0.
Вратари: Грошев - Минегалиев (58:06).