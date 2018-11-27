"Стальные лисы" забросили 7 шайб "Ладье"

"Стальные лисы" разгромили "Ладью" в регулярном чемпионате МХЛ - 7:2.
МХЛ
Регулярный чемпионат
"Тайфун" (Уссурийск) - "Красная Армия" (Москва) - 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
Гол: Корешков - 5 (Булатов), 42:20.
Вратари: Годес (59:29) - Кожанов.
"Амурские тигры" (Хабаровск) - "Динамо" (Москва) - 4:3 Б (2:1, 0:0, 1:2, 0:0, 1:0)
Голы: И. Мартынов - 2 (Гопиенко), 9:30 - 1:0. Брызгалов - 3 (Бабушкин, Мошкин), 16:27 - 1:1. Ядренов - 4 (Белых, Можаров), 18:46 - 2:1. Брызгалов - 4 (Семенеко), 50:06 - 2:2. Брызгалов - 5 (Мужиков, Шмаков), 51:57 - 2:3. Залитов - 5 (Чуйков, Иванов), 55:11 - 3:3.
Победный буллит: Мисько.
Вратари: Колупаев - Куликов.
"Алмаз" (Череповец) - "Локо" (Ярославль) - 2:4 (1:2, 0:1, 1:1)
Голы: Калашников - 3 (Капустин, Зайцев), 3:13 - 1:0. Чефанов - 5 (Гловацкий, Малышев), 10:32 - 1:1. Абросимов - 1 (Никулин, Лукичев), 19:08 - 1:2. Денежкин - 11 (Рыбаков), 21:34 - 1:3. Чижиков - 9 (Колесников, Федоров), 45:12 - 2:3. Червоненко - 13, 55:43 - 2:4.
Вратари: Шостак - Исаев.
"Сибирские снайперы" (Новосибирск) - "Снежные барсы" (Астана) - 4:2 (1:1, 0:1, 3:0)
Голы: Потапов - 6 (Терещенко), 5:43 - 1:0. Бойко - 6 (Мусабаев, Мусоров), 7:33 - 1:1. Бойко - 7 (Мусоров, Мухаметов), 35:23 - 1:2. Юров - 7 (Давыдов, Аксененко), 41:49 - 2:2. Челбаев - 7 (Никишанин, Сухов), 43:56 - 3:2. Юров - 8 (п.в., Папст), 59:22 - 4:2.
Вратари: Шмаков - Каратаев (58:31).
"Кузнецкие медведи" (Новокузнецк) - "Алтай" (Усть-Каменогорск) - 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)
Голы: Лагунов - 4 (Шапорев, Майоров), 17:38 - 0:1. Шапорев - 8 (Майоров, Лагунов), 49:08 - 0:2. Буденчук - 8 (Епишев), 56:23 - 0:3.
Вратари: Югов - Нурек.
"Стальные лисы" (Магнитогорск) - "Ладья" (Тольятти) - 7:2 (2:1, 4:0, 1:1)
Голы: Олейников - 5 (Хайруллин, Абдуллин), 6:33 - 1:0. С. Журавлев - 8 (Зинатуллин), 8:26 - 1:1. Пятин - 12 (Платонов), 13:53 - 2:1. Платонов - 5 (Пятин, Зайцев), 23:34 - 3:1. Зайцев - 2 (бол., Пятин, Платонов), 26:01 - 4:1. Господынько - 3 (Абдуллин), 26:16 - 5:1. Дорофеев - 13 (Рожков, Бабинцев), 35:38 - 6:1. Валиуллов - 1 (бол., С. Журавлев), 48:36 - 6:2. Пятин - 13 (бол., Антипин, Дорофеев), 58:39 - 7:2.
Вратари: Щетилин - Забродин (Банников, 26:16).
"Мамонты Югры" (Ханты-Мансийск) - "Омские ястребы" (Омск) - 1:0 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Победный буллит: Чусовитин.
Вратари: Кузмаул - Романов.
"Тюменский легион" (Тюмень) - "Белые медведи" (Челябинск) - 4:3 ОТ (0:0, 3:1, 0:2, 1:0)
Голы: Несветаев - 10 (Степанов), 21:35 - 0:1. Тимофеев - 6 (Арзамасцев), 24:56 - 1:1. Тимофеев - 7, 26:52 - 2:1. Волков - 7 (Тимофеев, Арзамасцев), 39:14 - 3:1. Степанов - 10 (Мокрушев, Кулиев), 41:28 - 3:2. Яковлев - 5 (Шабанов, Мокрушев), 59:48 - 3:3. Коваленко - 6 (Яковлев, Брютов), 63:36 - 4:3.
Вратари: Дремин - Шаров (58:53 - 59:48).