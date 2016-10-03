"Спутник" забросил 8 шайб "Алтаю"

В матче регулярного чемпионата МХЛ "Спутник" разгромил "Алтай". На счету клуба из Усть-Каменогорска всего одна победа в 14 играх.

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Спутник" (Альметьевск) - "Алтай" (Усть-Каменогорск) - 8:1 (1:1, 5:0, 2:0)

Голы: Писмаркин - 2 (Лучников, Ладатко), 1:26 - 0:1. Динмухаметов - 6 (Саттаров, Кевлин), 14:39 - 1:1. Динмухаметов - 7, 24:44 - 2:1. Бархаткин - 1 (Забелин, Галимов), 27:10 - 3:1. Динмухаметов - 8 (Саттаров), 28:07 - 4:1. Светлишин - 1 (бол., Кевлин), 33:46 - 5:1. Динмухаметов - 9 (Логинов, Кевлин), 38:27 - 6:1. Фахрутдинов - 2 (Фасхутдинов), 44:47 - 7:1. Ковров - 1 (Сафин), 53:33 - 8:1.

Вратари: Артемьев - Устинович (Каратаев, 29:43, Устинович, 40:25).

"Реактор" (Нижнекамск) - "Снежные барсы" (Астана) - 4:1 (1:0, 3:1, 0:0)

Голы: Бикмуллин - 5 (Паюл), 7:22 - 1:0. Володин - 1 (Шафигуллин, Шарифьянов), 23:34 - 2:0. Мелихов - 3 (бол., Полохов), 27:04 - 2:1. Пачин - 4 (бол., Хафизов), 28:24 - 3:1. Шафигуллин - 1 (Паюл, Шарифьянов), 38:29 - 4:1.

Вратари: Голованов - Леонтьев.

"Алмаз" (Череповец) - "Русские витязи" (Чехов) - 3:5 (1:1, 2:2, 0:2)

Голы: Клисунов - 1 (Ануфриев, Киценко), 2:35 - 0:1. Лощенко - 9 (Скобелев), 19:42 - 1:1. Верба - 4 (Иванюженков, Рубцов), 20:44 - 1:2. Скобелев - 2 (бол., Шляхтов, Лощенко), 23:32 - 2:2. Рубцов - 1, 28:11 - 2:3. Баранов - 1 (Юшкевич, Скобелев), 31:34 - 3:3. Верба - 5 (Иванюженков), 44:39 - 3:4. Рубцов - 2 (Верба, Иванюженков), 55:19 - 3:5.

Вратари: Донченко (19:32 - 19:42) - Дорожко.