"СКА-Варяги" забросили 10 шайб "КРС Хэйлунцзяну"

Состоялись матчи очередного игрового дня МХЛ. Самой результативной игрой стала победа "СКА-Варягов" над "КРС Хэйлунцзяном" - 10:2.
МХЛ
Регулярный чемпионат
"Тайфун" (Уссурийск) - "Алмаз" (Череповец) - 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)
Голы: Климов - 5 (Федоров, Марков), 10:52 - 0:1. Николаев - 2 (Замалиев, Казаков), 34:24 - 0:2.
Вратари: Глазатов - Шугаев.
"Амурские тигры" (Хабаровск) - "Локо" (Ярославль) - 4:2 (2:1, 2:0, 0:1)
Голы: Мисько - 3 (Волошин, Линник), 3:28 - 1:0. Мисько - 4 (Сомсиков), 13:06 - 2:0. Дарьин - 2, 13:48 - 2:1. Попугаев - 2 (бол., Беляков), 23:42 - 3:1. Волошин - 4 (Гопиенко), 34:00 - 4:1. Червоненко - 8 (Жуков, Тесанов), 41:36 - 4:2.
Вратари: Колупаев - Яковлев (58:52).
"Ладья" (Тольятти) - "Алтай" (Усть-Каменогорск) - 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)
Голы: Цыбин - 4 (Костенко, Зинатуллин), 4:11 - 1:0. Гришаков - 3 (бол., Грошев), 27:18 - 2:0. Епишев - 3 (бол., Шутов, Шапошников), 31:26 - 2:1. Быстров - 4 (мен., Алексеев), 38:59 - 3:1. Стешенко - 2 (Алексеев, Рангаев), 59:53 - 4:1.
Вратари: Забродин - Шутов.
"Красная Армия" (Москва) - "Русские витязи" (Чехов) - 8:1 (2:0, 4:0, 2:1)
Голы: Аноп - 3 (Комиссаров, Корбит), 3:39 - 1:0. Комиссаров - 5 (бол., Аноп), 15:33 - 2:0. Соркин - 5 (бол., Солопанов, Маркус), 24:56 - 3:0. Комиссаров - 6 (бол., Голощапов, Корбит), 28:02 - 4:0. Соркин - 6 (бол., Маркус), 34:11 - 5:0. Черный - 1 (Лобанов), 35:22 - 6:0. Черный - 2 (Лобанов), 41:44 - 7:0. Зайцев - 3 (Кожемякин, Калинцев), 45:07 - 7:1. Корешков - 4 (мен.), 54:13 - 8:1.
Вратари: Киселев - Чечелев (Черепанов, 28:02, 45:03 - 45:07).
"Ирбис" (Казань) - "Снежные барсы" (Астана) - 5:3 (1:1, 2:2, 2:0)
Голы: Мухин - 2 (Вильданов), 3:19 - 1:0. Гатиятов - 6 (бол., С-н Данияр, Киселев), 9:54 - 1:1. Муратов - 5 (Гатиятов), 23:51 - 1:2. Мухин - 3 (Ахметгалиев), 30:03 - 2:2. С-н Данияр - 5 (Макуцкий, Гатиятов), 30:37 - 2:3. Вильданов - 4 (бол.), 33:04 - 3:3. Хасанов - 5 (Зайцев), 40:46 - 4:3. Хасанов - 6 (п.в., Ахметгалиев, Тимиров), 59:03 - 5:3.
Вратари: Ахтямов - Еремеев (57:00 - 59:03).
"Чайка" (Нижний Новгород) - "Спартак" (Москва) - 2:6 (1:1, 1:3, 0:2)
Голы: Авксентьев - 1 (бол., Корчагин), 1:59 - 0:1. Платонов - 3 (бол.), 3:41 - 1:1. Клепко - 2 (Миллер), 21:07 - 1:2. Кузнецов - 1, 26:54 - 1:3. Клепко - 3 (Кравченко), 33:09 - 1:4. Платонов - 4 (Томилов), 33:38 - 2:4. Тришин - 3 (бол., Кравченко), 49:17 - 2:5. Легалин - 1 (Корчагин), 58:38 - 2:6.
Вратари: Кожокарь (Евдокимов, 33:09) - Куликов.
"Атланты" (Мытищи) - "Крылья Советов" (Москва) - 3:4 Б (2:1, 0:2, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы: Погонченков - 7 (бол., Зимин, Шакиров), 8:58 - 1:0. Гончарук - 9 (Смирнов, Христов), 9:36 - 2:0. Лялин - 2 (Кокшаров, Кизиков), 18:02 - 2:1. Вяткин - 6 (бол., Сериков, Лебедкин), 26:17 - 2:2. Глущенко - 5, 33:59 - 2:3. Гончарук - 10 (Силантьев), 55:19 - 3:3.
Победный буллит: Пономарев.
Вратари: Шарапов - Кадочников (Рыбалкин, 9:36).
"Динамо" (Москва) - "Капитан" (Ступино) - 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)
Голы: Мошкин - 3 (Казаманов, Петрунин), 11:32 - 1:0. Нарзяев - 3 (Понкратов), 26:52 - 1:1. Кузнецов - 1 (Сурканов), 35:20 - 1:2.
Вратари: Райко (58:30) - Ахметов.
"СКА-Варяги" (Ленинградская область) - "КРС Хейлунцзян" (Пекин) - 10:2 (3:1, 4:1, 3:0)
Голы: Галиуллин - 3 (Кузнецов, Галушкин), 2:33 - 1:0. Абрамов - 2 (Сарапульцев), 6:52 - 1:1. Сахокия - 2 (бол., Шарпанских, Тюнеев), 10:07 - 2:1. Кузнецов - 1 (Шохов), 15:40 - 3:1. Тюнеев - 2 (Сахокия, Шохов), 24:33 - 4:1. Танков - 2 (Поляков, Шкоденко), 27:57 - 5:1. Катаев - 1 (Калмыков), 36:25 - 6:1. Ван Цзин - 1 (Еэ), 38:47 - 6:2. Катаев - 2, 39:29 - 7:2. Калмыков - 4 (Катаев, Шохов), 50:17 - 8:2. Проскурнин - 3 (Калмыков), 56:53 - 9:2. Проскурнин - 4 (бол., Яровинский), 59:37 - 10:2.
Вратари: Николаев - О'Брайен (Ху Хаожань, 40:00)