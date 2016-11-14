"Сибирские снайперы" вырвали победу у "Омских ястребов"

"Сибирские снайперы" в гостевом матче регулярного чемпионата МХЛ победили "Омских ястребов" - 3:2 Б. Также побед добились "Алмаз", "Мамонты Югры", "Белые медведи", "Сарматы", "МХК Динамо", "СКА-1946" и "МХК Спартак".

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Омские ястребы" (Омск) - "Сибирские снайперы" (Новосибирск) - 2:3 Б (0:0, 2:2, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Ковалев - 22 (мен., Минеев), 27:16 - 1:0. Локтев - 5 (Денисенко, Лапин), 28:00 - 1:1. Шутов - 2 (Ширгазиев), 33:51 - 2:1. Бахтин - 1 (Денисенко, Локтев), 36:56 - 2:2.

Победный буллит: Локтев.

Вратари: Лобачев - Волохин (Шмаков, 65:00).

"СКА-Серебряные львы" (Санкт-Петербург) - "Алмаз" (Череповец) - 2:3 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 0:1)

Голы: Полодян - 12 (Яровой, Алтыбармакян), 5:05 - 1:0. Алтыбармакян - 15 (Яровой, Кривошеев), 23:06 - 2:0. Лощенко - 14 (Калугин), 37:37 - 2:1. Гераськин - 4 (Морулев, Скобелев), 46:36 - 2:2. Лощенко - 15 (бол., Калугин), 61:13 - 2:3.

Вратари: Иванов - Кононов.

"Стальные лисы" (Магнитогорск) - "Мамонты Югры" (Ханты-Мансийск) - 3:5 (0:2, 3:3, 0:0)

Голы: Руденко - 8 (Яремчук), 3:59 - 0:1. Грымзин - 3 (мен., Еркин), 4:42 - 0:2. Кожевников - 3 (Кафеев, Шэн), 21:55 - 0:3. Шурыгин - 1 (бол., Дюкарев), 23:31 - 1:3. Яремчук - 5 (Руденко), 23:52 - 1:4. Грымзин - 4 (бол., Еркин, Вахрутдинов), 25:18 - 1:5. Коновальчук - 7 (бол.), 27:02 - 2:5. Дубин - 10 (бол., Дюкарев), 29:38 - 3:5.

Вратари: Лозебников (58:30) - Нечистовский.

"Белые медведи" (Челябинск) - "Кузнецкие медведи" (Новокузнецк) - 4:3 (2:2, 1:0, 1:1)

Голы: Караваев - 8 (Пархоменко, Олендаренко), 0:17 - 0:1. Кравцов - 7 (Тертышный, Подкорытов), 5:41 - 1:1. Шадрин - 3 (бол., Гомоляко, Шепелев), 17:29 - 2:1. Олендаренко - 7 (Лудцев, Караваев), 18:53 - 2:2. Кравцов - 8 (бол., Тертышный, Подкорытов), 36:53 - 3:2. Попов - 7 (Кобяков), 51:08 - 4:2. Лудцев - 3 (Караваев), 56:22 - 4:3.

Вратари: Подскребалин (Мыльников, 20:00) - Старостин (Катюхин, 17:29, 59:01).

"Сарматы" (Оренбург) - "Тюменский легион" (Тюмень) - 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)

Голы: Новоселов - 7 (Багин, Борисов), 3:27 - 1:0. Стрижов - 11 (Родионов, Самигуллин), 15:03 - 2:0. Родионов - 1, 24:48 - 3:0.

Вратари: Сергеев - Тяло.

"МХК Динамо" (Санкт-Петербург) - "Русские витязи" (Чехов) - 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Голы: Васильев - 9 (бол., Назаревич, Андреев), 4:10 - 1:0. Варламов - 4 (бол., Хусаинов, Краснов), 22:13 - 1:1. Баранов - 1, 33:14 - 2:1. Андреев - 4 (п.в., Васильев, Чернюк), 59:55 - 3:1.

Вратари: Масленников - Дорожко (58:33 - 59:55).

"СКА-1946" (Санкт-Петербург) - "Локо" (Ярославль) - 4:3 (1:1, 1:1, 2:1)

Голы: Вейтов - 3 (Милехин), 2:17 - 1:0. Иванов - 6 (Прохоров, Каюмов), 16:03 - 1:1. Кукштель - 8 (мен.), 23:23 - 2:1. Слепец - 5 (Каюмов, Иванов), 37:26 - 2:2. Петьков - 5 (бол., Ожгихин, Валенцов), 44:55 - 3:2. Милехин - 3 (Володин), 51:37 - 4:2. Денисенко - 1 (В. Беляев, Ковалев), 52:16 - 4:3.

Вратари: Мельничук - Коновалов (59:03 - 59:10).

"Атланты" (Мытищи) - "МХК Спартак" (Москва) - 2:4 (1:0, 1:3, 0:1)

Голы: Воробьев - 1 (Шулев), 8:54 - 1:0. Пушкарев - 7 (Леванов), 21:31 - 1:1. Цыплаков - 1 (мен., Ревацкий), 27:03 - 1:2. Круженков - 4 (Чибиряев, Клепко), 28:06 - 1:3. Правило - 4 (бол., Ермаков, Селютин), 38:05 - 2:3. Первов - 10 (Жолобов), 50:19 - 2:4.

Вратари: Сидорин - Сковронский.