Шайба Князева принесла "Ирбису" победу над "Тюменским легионом"

В матче регулярного чемпионата МХЛ "Ирбис" одержал победу над "Тюменским легионом" – 3:2. Автором победной шайбы в этой встрече стал защитник казанцев Артемий Князев.

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Ирбис" (Казань) – "Тюменский легион" (Тюмень) – 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

Голы: Сошнин – 1 (Мужиков, Ситдиков), 3:02 – 1:0. Волков – 5 (бол., П. Ушаков, Арзамасцев), 12:54 – 1:1. Пьянов – 2 (Вильданов), 30:51 – 2:1. Дзедаев – 10 (Плетников), 34:51 – 2:2. Князев – 2 (Кондратьев, Вильданов), 44:50 – 3:2.

Вратари: Мифтахов – Марчук (59:41).

Судья: Зосимов.

20 ноября. Казань. "Татнефть Арена".

Турнирная таблица – здесь