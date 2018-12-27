Результаты игрового дня МХЛ: "Алмаз" разгромил "Чайку", "Динамо" обыграло "Спартак"

Череповецкий "Алмаз" разгромно переиграл "Чайку" со счетом 11:3, питерское "Динамо" одолело "Спартак".

Полностью результаты сегодняшнего игрового дня МХЛ выглядят следующим образом:

МХЛ

Регулярный чемпионат

"МХК Динамо" (Санкт-Петербург) - "МХК Спартак" (Москва) - 3:2 (1:0, 1:0, 1:2)

Голы: Баранов - 7 (Тепикин), 9:20 - 1:0. Базнаев - 1 (Рогозин, Михайлаки), 27:47 - 2:0. Яковлев - 5 (бол., Баранов, Жабреев), 43:58 - 3:0. Шалагин - 18 (бол., Кузнецов), 59:38 - 3:1. Булимов - 9 (Шалагин, Шабловский), 59:50 - 3:2.

Вратари: Чуфаров - Сковронский (59:50).

Судьи: Журавлев, Мелихов.

27 декабря. Санкт-Петербург. Малая арена СК "Юбилейный".

"Белые медведи" (Челябинск) - "Реактор" (Нижнекамск) - 2:1 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Попов - 15 (бол., Ширяев, Шабанов), 5:03 - 1:0. Пузанов - 9 (Паранин, Чивилев), 36:44 - 1:1.

Победный буллит: Попов.

Вратари: Шаров - Озолин.

Судьи: Фатихов, Хуторов.

27 декабря. Челябинск. ЛА "Трактор" им Валерия Белоусова.

"Чайка" (Нижний Новгород) - "Алмаз" (Череповец) - 3:11 (1:3, 2:4, 0:4)

Голы: Томилов - 10 (Коломаров), 5:43 - 1:0. Жирнов - 10 (Рогов, Федоров), 10:17 - 1:1. Петров - 6, 11:18 - 1:2. Шушков - 2 (Калашников, Нижников), 19:53 - 1:3. Стальнов - 10 (Томилов, Платонов), 27:04 - 2:3. Марков - 11 (Федоров, Жирнов), 32:30 - 2:4. Коротин - 9 (Жданов), 34:12 - 3:4. Калашников - 4 (Ощепков, Ковтун), 34:36 - 3:5. Петров - 7 (Герцик), 36:10 - 3:6. Калашников - 5 (Нижников, Шушков), 37:22 - 3:7. Шушков - 3 (мен., Неволин), 44:29 - 3:8. Нижников - 1 (Калашников, Шушков), 46:30 - 3:9. Федоров - 23 (Рогов, Марков), 46:49 - 3:10. Петров - 8 (Марков), 58:58 - 3:11.

Вратари: Евдокимов (Андреев, 37:22) - Шугаев.

Судьи: Бакин, Зосимов.

27 декабря. Нижний Новгород. ДС им. В.С. Коноваленко.

"СКА-1946" (Санкт-Петербург) - "Крылья Советов" (Москва) - 4:3 ОТ (1:0, 1:2, 1:1, 1:0)

Голы: Ибрагимов - 9 (Арефьев, Богацкий), 5:10 - 1:0. Ожгихин - 14 (бол., Холоденин, Овечкин), 22:14 - 2:0. Мишкин - 14 (Глущенко, Лялин), 25:06 - 2:1. Кизиков - 8 (Глебов, Кокшаров), 28:03 - 2:2. Шабаров - 9 (Царюк), 50:07 - 3:2. Кизиков - 9 (Кокшаров, Глебов), 54:13 - 3:3. Ожгихин - 15 (Цицюра), 60:36 - 4:3.

Вратари: Лысенков - Кадочников.

Судьи: Комаров, Пестов.

27 декабря. Санкт-Петербург. СК "Хоккейный Город".

"ХК Рига" (Рига) - "СКА-Варяги" (Ленинградская область) - 3:4 ОТ (1:0, 1:1, 1:2, 0:1)

Голы: Карклс - 2 (бол., Брантс, Федоров), 14:56 - 1:0. Галиуллин - 8 (Алтыбармакян, Галушкин), 36:09 - 1:1. Брантс - 2 (Рокис), 37:09 - 2:1. Полцс - 8 (Синегубов, Миллерс), 41:01 - 3:1. Гордин - 9 (Грязнов, Шкоденко), 49:57 - 3:2. Галиуллин - 9 (Куянов, Грязнов), 58:24 - 3:3. Алтыбармакян - 14 (Кузнецов, Зоркин), 62:19 - 3:4.

Вратари: Рауза - Аскаров (57:35 - 58:24).

Судьи: Барулин, Потапов.

27 декабря. Пиньки. Инбокс-Холл.

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