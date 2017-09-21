"Реактор" переиграл "Тюменский легион"

"Реактор" на своем льду выиграл у "Тюменского легиона" в матче регулярного чемпионата МХЛ.

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Реактор" (Нижнекамск) - "Тюменский легион" (Тюмень) - 5:2 (2:0, 1:2, 2:0)

Голы: Хафизов - 2 (Трясоруков, Семенов), 0:22 - 1:0. Хасанов - 2 (Дякун), 9:21 - 2:0. Волков - 3 (бол., Брютов, Леваков), 20:33 - 2:1. Трясоруков - 2 (бол., Хасанов, Семенов), 25:04 - 3:1. Степанов - 1 (Арзамасцев), 31:52 - 3:2. Хасанов - 3 (бол., Трясоруков, Хафизов), 46:05 - 4:2. Шафигуллин - 8 (Пикушин, Тимиров), 50:16 - 5:2.

Вратари: Озолин - Дремин.

Судья: Бестужев.

21 сентября. Нижнекамск. ЛД "Нефтехим Арена".