"Реактор" и "Сибирские снайперы" одержали победы

"Кузнецкие медведи" на своем льду потерпели поражение от "Реактора" в матче регулярного чемпионата МХЛ. В другой встрече игрового дня "Сибирские снайперы" одержали победу над "Спутником".

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Кузнецкие медведи" (Новокузнецк) - "Реактор" (Нижнекамск) - 1:4 (1:3, 0:1, 0:0)

Голы: Пачин - 11 (Пикушин), 0:27 - 0:1. М. Гусев - 2 (бол., Тимиров, Хисамутдинов), 8:45 - 0:2. Малетин - 5 (Шевченко, Зиновьев), 13:17 - 1:2. Тимиров - 5 (М. Гусев), 18:26 - 1:3. Тимиров - 6, 25:24 - 1:4.

Вратари: Старостин - Енюшин.

Судья: Косарезов.

29 ноября. Новокузнецк. Дворец спорта кузнецких металлургов.

"Сибирские снайперы" (Новосибирск) - "Спутник" (Альметьевск) - 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Динмухаметов - 12, 17:05 - 0:1. Богуш - 3, 29:22 - 1:1. Ткаченко - 10 (бол., Фильченков, Садыков), 48:30 - 2:1.

Нереализованный буллит: Динмухаметов (47:42, Спутник).

Вратари: Шмаков - Артемьев (59:00).

Судья: Акузовский.

29 ноября. Новосибирск. ЛДС "Сибирь".