Молодежка "Спартака" победила "Амурских тигров" и сократила отставание от "Красной Армии"

Молодежная команда "Спартака" победила "Амурских тигров" в матче регулярного чемпионата МХЛ. От лидеров "Запада" - "СКА-Серебряные львы" - красно-белых теперь отделяет 5 очков, а от "СКА-1946" и "Красной Армии" - 3.

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Амурские тигры" (Хабаровск) - МХК "Спартак" (Москва) - 3:5 (1:2, 1:1, 1:2)

Голы: Первов - 7 (бол., Розанов, Морозов), 13:20 - 0:1. Звягин - 1 (бол., Розанов, Леванов), 15:40 - 0:2. Заседа - 4 (бол., Карпусь), 18:29 - 1:2. Заседа - 5 (Карпусь), 24:01 - 2:2. Розанов - 3 (бол., Леванов, Булимов), 34:58 - 2:3. Заседа - 6 (Шабуров), 45:09 - 3:3. Первов - 8 (бол., Розанов, Леванов), 51:58 - 3:4. Розанов - 4 (мен., Первов), 57:57 - 3:5.

Вратари: Насонов - Сковронский.

"Омские ястребы" (Омск) - "Реактор" (Нижнекамск) - 3:4 (0:1, 1:2, 2:1)

Голы: Угольников - 4 (М. Гусев, Бикмуллин), 6:23 - 0:1. Ковалев - 12 (бол., А. Манукян, Третьяков), 34:31 - 1:1. Бикмуллин - 9 (бол., Сорокин, Угольников), 37:05 - 1:2. Бикмуллин - 10 (бол., Воеводин, Угольников), 37:30 - 1:3. Образцов - 2 (Крашенинин), 51:24 - 2:3. Угольников - 5 (бол., Бикмуллин, Пачин), 55:24 - 2:4. Ковалев - 13 (бол., Яценко, Самохвалов), 59:06 - 3:4.

Вратари: Лобачев (57:26 - 59:06, 59:44) - Голованов.

"Стальные лисы" (Магнитогорск) - "Сибирские снайперы" (Новосибирск) - 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Авраменко - 6, 63:27.

Вратари: Бронников - Волохин.

"Белые медведи" (Челябинск) - "Спутник" (Альметьевск) - 4:2 (1:0, 3:2, 0:0)

Голы: Попов - 4 (Кобяков), 7:48 - 1:0. Лавриненко - 6 (бол., Подкорытов), 21:18 - 2:0. Фахрутдинов - 3 (Налетов), 26:08 - 2:1. Кобяков - 1 (Шадрин), 27:20 - 3:1. Устинов - 1, 38:49 - 3:2. Коновалов - 8 (Безруков), 39:10 - 4:2.

Вратари: Мыльников - Минегалиев (59:09).

"Сарматы" (Оренбург) - "Кузнецкие медведи" (Новокузнецк) - 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)

Голы: Факиров - 2 (Новоселов), 20:40 - 1:0. Факиров - 3 (бол., Герасимов, Борисов), 24:51 - 2:0. Шарипов - 3 (Заречный, Родионов), 34:43 - 3:0. Факиров - 4 (Багин, Новоселов), 51:21 - 4:0.

Вратари: Сергеев - Катюхин (Югов, 24:51).