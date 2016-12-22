МХК "Спартак" уступил дома "Алмазу"

Состоялись очередные матчи регулярного чемпионата МХЛ. МХК "Спартак" уступил на своем льду "Алмазу" со счетом 1:2.

Хоккей

МХЛ

Регулярный чемпионат

МХК "Спартак" (Москва) – "Алмаз" (Череповец) – 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Шляхтов – 9 (Юшкевич, Данилов), 6:40 – 0:1. Цыплаков – 4 (Орлов, Звягин), 15:20 – 1:1. Лощенко – 21 (бол., Колесников), 41:03 – 1:2.

Вратари: Сковронский (59:02 – 59:57) – Кононов.

Судья: Солнцев.

Москва. ЛД "Сокольники".

"Спутник" (Альметьевск) – "Сарматы" (Оренбург) – 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

Голы: Факиров – 10 (Багин, Борисов), 6:11 – 0:1. Багин – 10 (бол., Факиров, Борисов), 45:13 – 0:2. Багин – 11 (мен.), 46:18 – 0:3.

Вратари: Голубев (59:38) – Кудашев.

Судья: Рассказов.

Альметьевск. ДС "Юбилейный".

"Реактор" (Нижнекамск) – "Стальные лисы" (Магнитогорск) – 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)

Голы: Воробьев – 2 (Абдуллин), 7:56 – 0:1. Кудрин – 1 (Меньщиков, Авраменко), 20:56 – 0:2. Угольников – 9 (бол., Бикмуллин), 27:36 – 1:2. Коновальчук – 11 (бол., Воробьев), 37:03 – 1:3. Абдуллин – 1 (Воробьев), 46:51 – 1:4. Пачин – 14, 48:30 – 2:4.

Вратари: Коротаев – Лозебников.

Судьи: Сироткин, Шиханов.

Нижнекамск. ЛД "Нефтехим Арена".

"Чайка" (Нижний Новгород) – "Тайфун" (Уссурийск) – 5:1 (1:0, 3:0, 1:1)

Голы: Клопов – 14 (Коломаров, Веряев), 6:42 – 1:0. Потапов – 5 (Комаров, Меляков), 20:53 – 2:0. Меляков – 9 (бол., Веряев), 33:05 – 3:0. Пашков – 3 (Веряев, Коротин), 37:43 – 4:0. Зубов – 3 (Жилов), 45:22 – 5:0. Ахметянов – 4 (Тарлецкий, Галкин), 53:31 – 5:1.

Вратари: Суханов (20:49 – 20:53) – Калинин (Грошев, 37:43).

Судья: Тарасов.

Нижний Новгород. ДС им. В. С. Коноваленко.

"Русские витязи" (Чехов) – "Локо" (Ярославль) – 2:5 (0:2, 1:0, 1:3)

Голы: Аноховский – 5 (Коваленко, Рыбаков), 2:38 – 0:1. Рыбаков – 4 (Аноховский), 13:52 – 0:2. Верба – 9, 22:17 – 1:2. Денисенко – 2 (бол., Мих. Беляев, Кудрявцев), 45:21 – 1:3. Крикуненко – 2 (Калинин, Мих. Беляев), 47:04 – 1:4. Моисеев – 5 (Хусаинов), 58:44 – 2:4. Кудрявцев – 11 (п.в., Фатеев), 59:54 – 2:5.

Вратари: Дорожко (58:30 – 59:54) – Яковлев.

Судья: Парфенов.

Чехов. Ледовый хоккейный центр "Витязь".

МХК МВД (Балашиха) – "Амурские тигры" (Хабаровск) – 2:3 (0:1, 1:0, 1:2)

Голы: Шабуров – 18, 2:49 – 0:1. Торопченко – 11 (мен., Андреев, Егоров), 26:16 – 1:1. Толпегин – 3 (Усков, Гусынин), 42:39 – 2:1. Науменко – 5 (Кармашков, Беляков), 44:39 – 2:2. Каптелин – 8 (Михасенок), 48:55 – 2:3.

Вратари: Кузнецов (58:24 – 59:59) – Боярчук.

Судья: Комаров.

Балашиха. "Арена Балашиха".