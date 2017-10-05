МХК "Спартак" победил "Амурских тигров", "Красная Армия" обыграла "Капитан"

Состоялись матчи регулярного чемпионата МХЛ.
МХЛ
Регулярный чемпионат
"Амурские тигры" (Хабаровск) - МХК "Спартак" (Москва) - 3:4 (1:2, 1:1, 1:1)
Голы: Розанов - 6 (Талалуев), 3:21 - 0:1. Беляков - 2 (бол., Заседа, Кузьменко), 4:47 - 1:1. Круженков - 4 (бол., Царев, Кузьменко), 17:58 - 1:2. Шунькин - 2 (Мартынов), 32:51 - 2:2. Кузьменко - 1 (Круженков), 34:00 - 2:3. Тришин - 2 (Ревацкий), 44:27 - 2:4. Беляков - 3 (Заседа, Волошин), 44:42 - 3:4.
Вратари: Киселев (59:30) - Синегубкин.
"Тайфун" (Уссурийск) - "Крылья Советов" (Москва) - 2:6 (1:1, 0:2, 1:3)
Голы: Александров - 9 (Р. Тимофеев, Гейдаров), 11:08 - 1:0. Дмитричев - 4 (Мешков, Вяткин), 15:55 - 1:1. Каптелин - 3 (Дмитричев, Кособоков), 23:52 - 1:2. Горчилин - 5, 30:02 - 1:3. Вяткин - 3 (Герич), 43:01 - 1:4. Дмитричев - 5 (Вяткин, Мешков), 54:18 - 1:5. Мешков - 3 (Белоглазов, Рыженьков), 56:15 - 1:6. Александров - 10 (бол., Кочкарев, Р. Тимофеев), 59:59 - 2:6.
Нереализованный буллит: Полуэктов (55:11, Крылья Советов).
Вратари: Синькевич - Кадочников.
"Русские витязи" (Чехов) - МХК "Динамо" (Москва) - 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)
Голы: Кацевич - 3 (Осин), 4:44 - 0:1. Гончаров - 3 (Ромаев), 8:26 - 1:1. Толпегин - 4 (Грищенко, Панкратов), 34:02 - 1:2. Муранов - 7 (п.в.), 59:01 - 1:3.
Вратари: Дорожко (58:51 - 59:01) - Кузнецов.
"Ирбис" (Казань) - "Стальные лисы" (Магнитогорск) - 3:2 Б (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 1:0)
Голы: Галимов - 5 (Ахметгалиев, Валеев), 3:52 - 1:0. Абдуллин - 10 (Коновальчук, Хайруллин), 25:07 - 1:1. Коробкин - 7, 53:36 - 1:2. Д. Марушев - 6 (Баин), 56:16 - 2:2.
Победный буллит: Крутов.
Вратари: Каляев - Камышников.
"Ладья" (Тольятти) - "Сарматы" (Оренбург) - 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
Голы: Сыромятников - 3 (Грошев, Переляев), 5:56 - 1:0. Кунишников - 2 (Ипатов), 19:51 - 1:1. Николенко - 2 (бол., Кротов), 27:20 - 2:1. Николенко - 3 (Фролов), 40:56 - 3:1.
Вратари: Никоноров - Шарыгин.
"Локо" (Ярославль) - "Чайка" (Нижний Новгород) - 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)
Голы: Слепец - 2 (Рыбаков), 45:41 - 1:0. Червоненко - 4 (Аноховский), 55:02 - 2:0.
Вратари: Яковлев - Иноземцев (59:08 - 59:20).
ХК "Рига" (Рига) - МХК "Динамо" (Санкт-Петербург) - 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)
Голы: Чернов - 4 (Андреев, Васильев), 15:52 - 0:1. Дыняк - 6 (Жабреев, Баранов), 18:30 - 0:2. Чернов - 5 (Васильев), 46:37 - 0:3.
Вратари: Ворис - Устименко.
"Капитан" (Ступино) - "Красная Армия" (Москва) - 2:5 (1:1, 0:4, 1:0)
Голы: Аноп - 1 (бол., Луговяк, Мещеряков), 9:32 - 0:1. Дорофеев - 1 (мен., Капкин, Жилин), 19:08 - 1:1. Ртищев - 1 (бол., Мирошниченко, Летов), 25:52 - 1:2. Летов - 2 (бол., Комиссаров), 27:46 - 1:3. Мокрицын - 3 (Назаров, Летов), 29:04 - 1:4. Филин - 3 (Лобанов, Бякин), 34:24 - 1:5. Капкин - 3 (Федин, Жилин), 49:25 - 2:5.
Вратари: Ахметов - Трифонов.